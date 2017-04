Door Arnoud Wokke, woensdag 5 april 2017 19:39, 35 reacties • Feedback

Vr-brillen zijn in potentie gevaarlijk voor de samenleving, omdat ze gebruikers ertoe aanzetten om in een virtuele wereld te verblijven, terwijl ze beter naar buiten zouden kunnen gaan. Dat zegt de directeur van Niantic, de ontwikkelaar van Ingress en Pokémon Go.

Niantic-directeur John Hanke claimt volgens GamesIndustry.biz dat virtual reality mogelijk 'te goed' zal zijn. "Mijn probleem met vr is dat ik bang ben dat het te goed kan zijn, op de manier dat het een ervaring is waar mensen veel tijd in willen doorbrengen", aldus de directeur van de gamemaker. "We zijn mensen en er is veel onderzoek dat laat zien dat we een stuk gelukkiger zijn als we lichamelijke beweging krijgen, wanneer we naar buiten gaan - en specifiek de natuur in. Ik denk dat het een probleem voor ons als maatschappij is als we daaraan voorbijgaan en al onze tijd spenderen in een vr-universum."

Hanke zei verder dat er onderzoek is dat zich richt op de gezondheidseffecten van games die gebruik maken van augmented reality en de echte wereld als speelbord, zoals Niantics games Ingress en Pokémon Go. "Deze games kunnen mensen ertoe aanzetten actiever te zijn dan ze normaalgesproken zelf zouden doen. Als ouder was het mijn motivatie voor het maken van deze games om mijn kinderen naar buiten te krijgen. Ik denk dat er veel goeds te doen is."

De directeur bevestigde verder dat het werkt aan een nieuwe versie van Ingress, de game die in 2012 uitkwam en die sindsdien een trouwe schare spelers heeft.

