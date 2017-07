UT ontwikkelt smalbandige laser op een chip voor fotonica

Wetenschappers van de Universiteit Twente hebben een kleine nauwkeurige laser op een chip ontwikkeld met een maximale bandbreedte van 290 Hertz. De vinding kan een rol gaan spelen bij toekomstige fotonische chips die traditionele elektronische chips vervangen.

Volgens de Universiteit Twente is de laser de meest nauwkeurige op een chip tot nu toe. Het gaat om een tunable hybride laser die uit twee optisch verbonden chips bestaat waarbij de kleur van de laser instelbaar is. De nauwkeurigheid maakt de laser tot een goede kandidaat voor fotonica. De optische communicatie op chipniveau moet de traditionele chips op basis van elektrische signalen op den duur voor een deel vervangen, wat de datasnelheid en het verbruik flink te goede moet komen.

"Ons signaal is meer dan tien keer zo coherent als dat van de meest smalbandige laser op een chip", zegt Klaus Boller van de vakgroep Laser Physics and Nonlinear Optics van UT-onderzoeksinstituut MESA+, Applied Nanophotonics. Zijn onderzoeksteam werkte bij de ontwikkeling samen met het bedrijf LioniX. Boller presenteerde de experimentele demonstratie van de kleine hybride laser tijdens een conferentie in München. De onderzoekers hebben hun werk voor publicatie aangeboden aan de Optical Society of America onder de noemer 290 Hz Intrinsic Linewidth from an Integrated Optical Chip-based Widely Tunable InP-Si3N4 Hybrid Laser.