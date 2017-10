Bedrijf wil fabriek voor productie fotonische chips in Enschede

Het bedrijf PHIX wil een faciliteit voor de assemblage van fotonische chips in de High Tech Factory in Enschede sterk uitbreiden. Op termijn moet de massaproductie van dergelijke chips in Enschede gaan plaatsvinden.

PHIX Photonics Assembly startte in april van dit jaar met zijn assemblagelijn voor fotonische chips in Enschede, maar kan deze dankzij nieuwe investeringen uitbreiden. Op dit moment vindt de verpakking van de chips nog kleinschalig en handmatig plaats, maar PHIX wil gefaseerd uitgroeien tot een bedrijf voor de volautomatische assemblage en massaproductie van fotonische microchips, meldt het bedrijf.

De huidige assemblagelijn bevindt zich in de High Tech Factory van de Universiteit Twente. Chipontwerper LioniX uit Enschede is een van de initiatiefnemers van PHIX. Volgens de ceo van het bedrijf, Hans van den Vlekkert, groeit de vraag naar apparaten met fotonische chips: "Vanuit Twente hebben we al veel prototypes aan internationale klanten geleverd."

Bij fotonische chips vindt de dataoverdracht niet met elektrische signalen maar met licht op chipniveau plaats. Dit biedt voordelen op het gebied van verbruik, snelheid en bandbreedte. Nederland speelt een voorname rol bij de ontwikkeling van fotonische chips. Niet alleen bij de Universiteit Twente vindt belangrijk onderzoek op dit terrein plaats, maar ook bij de Technische Universiteit Eindhoven.

Momenteel worden fotonische chips met name gebruikt in complexe netwerksystemen omdat ze relatief duur zijn. Onder andere voor de ontwikkeling van 5g-netwerken kunnen ze een belangrijke rol gaan spelen. Op termijn moeten de prijzen door massaproductie en verdere ontwikkeling gaan dalen, zodat ze op meer plekken ingezet kunnen worden.

PHIX krijgt voor zijn plannen steun van LioniX, de Universiteit Twente, de Hogeschool Saxion en het Innovatiefonds Twente. Het bedrijf werkt samen met het Duitse Fraunhofer aan de ontwikkeling van packaging voor de fotonicamodules.

Tunable laser voor fotonica van LioniX