Xiaomi kondigt Mi Mix 2 met dunne bezels op 11 september aan

Xiaomi gaat zijn Mi Mix 2-smartphone op 11 september aankondigen. Net als het eerste model heeft de telefoon een scherm dat vrijwel de hele voorkant beslaat. Eerder werd het ontwerp al deels getoond door ontwerper Philippe Starck.

Xiaomi heeft volgens Gizmodo China uitnodigingen gestuurd waarop staat dat de presentatie op 11 september om acht uur 's ochtends Nederlandse tijd plaatsvindt. De uitnodiging geeft weinig prijs over het ontwerp, er wordt alleen een lijn getoond die aangeeft dat de Mi Mix 2 dunne bezels krijgt. De onderkant van het toestel wordt niet getoond.

Eerder deze maand was op de Facebook-pagina van ontwerper Philippe Starck een video te zien met daarin een render van de Mi Mix 2. Starck was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de eerste Xiaomi Mi Mix en afgaande op de render krijgt het nieuwe model nog dunnere bezels. Ook is te zien dat de frontcamera weer aan de onderkant zit, net als bij de eerste Mi Mix.

Xiaomi bracht de Mi Mix vorig jaar uit. Het was een van de eerste smartphones met zeer dunne bezels. Aan de bovenkant is de rand ongeveer net zo dik als aan de zijkanten. De frontcamera zit daarom in de onderkant van het toestel. Overigens bleek de relatieve schermgrootte kleiner te zijn dan de fabrikant beweerde.