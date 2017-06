Door Julian Huijbregts, vrijdag 16 juni 2017 12:01, 51 reacties • Feedback

Submitter: Chocoball

De Chinese smartphonefabrikant Maze zegt een 6"-telefoon uitbrengen die aan de zijkanten en bovenkant een dunne schermrand heeft. De randen zijn wel groter dan de fabrikant doet voorkomen. Het toestel wordt in de voorverkoop aangeboden voor 180 dollar.

De Maze Alpha maakt volgens de specificaties gebruik van een 6"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels. Het toestel is 159,8mm hoog, 82,5mm breed en 8,1mm dik. Daaruit is op te maken dat er aan de zijkanten een rand van 3,75mm naast het scherm zit. Dat is vergelijkbaar met toestellen als de HTC U11 en LG G6.

Op sommige afbeeldingen van de fabrikant lijkt het alsof de schermrand kleiner is. Ook spreekt Maze in zijn specificaties over een screen-to-body ratio van 83 procent, terwijl met de opgegeven specificaties de berekening uitkomt op zo'n 75 procent. Het is niet de eerste keer dat een fabrikant claimt dat het scherm groter is dan het daadwerkelijk is. Zo heeft ook de Xiaomi Mi Mix een lagere relatief schermgrootte dan wat het merk zelf opgeeft. Dat komt omdat Xiami de zwarte rand naast het scherm meetelt als schermoppervlak. Vermoedelijk doet Maze hetzelfde.

Er zijn nog geen foto's van de Maze Alpha verschenen, alleen de renders van de fabrikant staan online. Waarschijnlijk geven de renders een vertekend beeld van de werkelijkheid. Iets dat vaker voorkomt bij Chinese telefoonfabrikanten.

In de Maze Alpha zit een Helio P25-soc van MediaTek, een octacore die draait op 2,5GHz. Er komen versies met 4GB en 6GB ram, die hebben respectievelijk 64GB en 128GB opslagruimte. Aan de voorkant zit een vijfmegapixelcamera, aan de achterkant zitten twee camera's met resoluties van dertien en vijf megapixels. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh en ondersteunt snelladen via usb-c. Volgens de fabrikant draait het toestel op stock Android 7.0.

Vooruitbestellingen kunnen tussen nu en eind juni geplaatst worden voor 180 dollar. Dat is omgerekend met btw zo'n 195 euro. Daarna gaat de prijs omhoog naar 220 dollar, omgerekend zo'n 238 euro.