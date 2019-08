In april bracht Nvidia zijn GTX 1650-videokaart voor laptops uit als vervanger van de GTX 1050 Ti. Inmiddels hebben verschillende fabrikanten laptops uitgebracht met de nieuwe videokaart, meestal voor een prijs vanaf zo'n duizend euro in combinatie met een 45W-processor uit de Intel Core H-serie. Lenovo stopt de videokaart in de IdeaPad S540. Die heeft een zuinige 15W-processor uit de Core U-serie en kost vanaf achthonderd euro. Die prijs trok onze aandacht, want het is de goedkoopste GTX 1650-laptop op dit moment. Reden genoeg om hem eens van dichtbij te bekijken.

Behuizing

De IdeaPad S540 heeft een bescheiden en strak uiterlijk. Ondanks de aanwezigheid van de videokaart wordt hij niet als gamelaptop op de markt gezet. De behuizing is van metaal gemaakt en dankzij de vrij dunne schermranden is het geheel behoorlijk compact voor een 15,6"-laptop. De S540 weegt zo'n 1,9kg en daarmee is het geen lichtgewicht, maar voor een laptop van dit formaat en met een dergelijke videokaart, is het behoorlijk bescheiden. Datzelfde geldt voor de dikte van 19mm.

Het scharnier neemt vrijwel de hele breedte van de laptop in beslag en houdt het scherm stevig op zijn plek. Dat scherm is behoorlijk solide en voorzien van een metalen deksel dat vrij dik aanvoelt. De behuizing maakt een stevige indruk en is netjes afgewerkt. Er zijn nergens scherpe randen aanwezig en alle hoeken zijn afgerond.

Aan de rechterkant zitten twee usb 3.1-poorten met type-a-connector en een sd-kaartlezer. Links zitten een usb 3.1-aansluiting met type-c-stekker, een hdmi 2.0-poort, een koptelefoonaansluiting en de stroomaansluiting. Positief is dat alle usb-aansluitingen snelle bestandsoverdracht bieden, langzame usb 2.0-poorten zitten niet op deze laptop.

Toetsenbord en touchpad

Lenovo stopt een toetsenbord inclusief een numeriek gedeelte in de S540. Daardoor zijn de pijltjestoetsen wel erg klein uitgevoerd. De toetsen zelf hebben Lenovo's kenmerkende vorm met een ronding aan de onderkant. Heel veel travel hebben de toetsen niet, maar toch tikt het toetsenbord behoorlijk comfortabel.

De touchpad zit niet in het midden van de laptop, maar recht onder de spatiebalk. Het formaat is behoorlijk groot en het oppervlak voelt lekker glad aan. Het is een zogenaamde Precision Touchpad, die gebruikmaakt van de Microsoft-drivers die in Windows 10 zijn geïntegreerd. Daardoor werken multitouchgebaren prima. Lenovo zet ook een vingerafdrukscanner in de behuizing. Gelukkig is die niet in de touchpad geplaatst, zoals fabrikanten nog weleens willen doen.

Uitvoeringen

De Lenovo IdeaPad S540 die wij hebben getest, kost achthonderd euro. Er staan op het moment van schrijven ook duurdere configuraties in de Pricewatch. Die bieden meer geheugen, een grotere ssd en een Core i7 in plaats van een Core i5. Het verschil bij die processors zit enkel in de kloksnelheid, niet in het aantal cores.