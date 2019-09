Acer komt met vier ips-monitoren met verversingssnelheden van 144 tot 240Hz

De Taiwanese fabrikant Acer heeft vier nieuwe monitoren in de Nitro XV3-serie aangekondigd. Het gaat om schermen met ips-panelen en relatief hoge verversingssnelheden die uiteenlopen van 144 tot maximaal 240Hz.

Het gaat bij de Nitro XV3-monitoren allereerst om twee 27"-monitoren. De Nitro XV273 X heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 240Hz, gecombineerd met een grijs-naar-grijsresponstijd van 1ms en een DisplayHDR 400-aanduiding. Dat laatste betekent dat de monitor een piekhelderheid van minstens 400cd/m² heeft. Dit is de laagste categorie, die de VESA toekent aan monitoren die een minimaal acceptabele mate van hdr kunnen weergeven. De XV273 X heeft als enige een DisplayHDR 400-label.

Daarnaast komt Acer met de Nitro XV273U S. Deze heeft een resolutie van 2560x1440 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz die tot 165Hz is te overklokken. De fabrikant vermeldt bij dit exemplaar geen nadere specificaties. De overige twee modellen zijn 24,5"-monitoren met full-hd-resoluties. Daarvan heeft de XV253Q X een verversingssnelheid van 240Hz, terwijl de XV253Q P op 144Hz blijft steken.

De vier monitoren hebben ook de nodige overeenkomsten, zoals de weergave van 99 procent van de srgb-kleurruimte, en de ondersteuning voor Nvidia's G-Sync en adaptive sync. Acer meldt niet bij welke verversingssnelheden het aantal beelden per seconde met de output van de gpu wordt gesynchroniseerd.

De XV273U S komt in januari volgend jaar in Europa uit voor in ieder geval 649 euro, terwijl de XV273 X deze maand al beschikbaar moet komen voor een vanafprijs van 519 euro. De twee 24,5"-modellen zijn goedkoper; de XV253Q X is vanaf november in Europa te verkrijgen voor prijzen die beginnen bij 419 euro en de XV253Q P is vanaf oktober te koop voor 329 euro of hoger.