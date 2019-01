Withings presenteert analoog horloge met 'ecg'-functie

Withings heeft zijn Move-horloges aangekondigd. De duurdere Move ECG heeft de mogelijkheid een beperkte vorm van een electrocardiogram te maken, net zoals de Apple Watch Series 4 dat kan. Het gaat om analoge horloges met fitnesstracking.

Het Franse bedrijf geeft weinig details over de horloges vrij, zoals welke sensors er precies in zitten. Het spreekt alleen over de functies die de horloges bieden. De reguliere Move zou achttien maanden met een acculading doen, terwijl de duurdere versie met ecg-functie het tot twaalf maanden uithoudt. Het gaat om analoge horloges met een derde wijzer om te laten zien hoever gebruikers zijn bij het halen van het stappendoel.

De horloges kunnen onder meer de genomen stappen, beweging en hoogte meten. Daardoor is het mogelijk om workouts bij te houden, maar voor de gps moet het horloge leunen op een verbonden apparaat, zoals een smartphone.

De ecg-versie werkt via de zijkanten van het horloge en met een extra meetpunt in het bandje, zodat er drie meetpunten zijn. Gebruikers moeten die houding tot dertig seconden aanhouden om de meting mogelijk te maken, die vervolgens in de app verschijnt.

De Move zal later dit jaar uitkomen in meerdere kleuren en afwerkingen en gebruikers kunnen dan hun eigen horloge configureren, met onder meer kleurstellingen voor de wijzerplaat, wijzers en behuizing. De Move kost 69,95 euro en komt in februari uit; de versie met ecg-support kost 129,95 euro en komt in het voorjaar uit.

Withings was na een overname onderdeel van Nokia, maar is inmiddels weer een zelfstandig bedrijf. Behalve de horloges komt Withings ook met de BPR Core, waarmee gebruikers naast een ecg ook hun bloeddruk kunnen meten en een meting kunnen doen om de hartkleppen te controleren. Die band kost 249,95 euro.