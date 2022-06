Apple behaalt hoogste kwartaalomzet met de Mac tot nu toe

Apple heeft in het afgelopen kwartaal een flinke omzetstijging gerealiseerd met de verkoop van Mac-computers en iPad-tablets, vooral vanwege de toename van thuiswerken. De omzet uit iPhone-verkopen daalde, in aanloop naar de komst van de iPhone 12.

Apples Mac-kwartaalomzet steeg van 6,99 miljard dollar vorig jaar naar 9,03 miljard dollar, een stijging van bijna 30 procent. Het was de hoogste kwartaalomzet die Apple in zijn bestaan met de Mac behaalde. De omzet uit de iPad nam toe van 4,66 miljard dollar tot 6,8 miljard dollar. Apple kondigde in september nieuwe iPad-modellen aan.

De omzet uit iPhones daalde in het kwartaal, 33,36 miljard dollar vorig jaar naar 26,44 miljard dollar, een daling van bijna 21 procent. Half oktober introduceerde Apple zijn iPhone 12-modellen. De iPhone 12 en 12 Pro zijn vorige week in de verkoop gegaan, die van de 12 mini en 12 Pro Max start 13 november. Vorig jaar bracht Apple nieuwe iPhones in september uit, waardoor de omzet wel meetelde voor het fiscale vierde kwartaal van het bedrijf, in tegenstelling tot die van de nieuwe modellen nu.

De omzet van Wearables, Home en Accessoires, de divisie van onder andere de Apple Watch, nam met 21 procent toe tot 7,88 miljard dollar. De omzet uit diensten steeg met 16 procent tot 14,55 miljard dollar. De totale kwartaalomzet kwam daarmee uit op 64,7 miljard dollar, een lichte stijging van 1 procent tegenover vorig jaar.