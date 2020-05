Apple verdient minder geld met iPhones en meer met wearables

Apple heeft afgelopen kwartaal minder geld verdiend met iPhones en meer met wearables en accessoires. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Ondanks de uitbraak van het coronavirus groeide de omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De omzet uit iPhones daalde met 6,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, blijkt uit de kwartaalcijfers. In een toelichting zegt Apple te verwachten dat de omzet uit iPhones komend kwartaal verder afneemt, ondanks dat de iPhone SE volgens het bedrijf goed is ontvangen. "Het lijkt erop dat kopers van een iPhone SE komen van mensen die een kleinere telefoon wilden met de nieuwste technologie of komen van Android", aldus directeur Tim Cook. De iPhone zorgt voor ongeveer de helft van de omzet van Apple.

Waar Apple krimp verwacht bij de iPhone, denkt het bedrijf dat het meer zal gaan verdienen aan iPads en Macs in het komende kwartaal. Dat komt vermoedelijk door de release van de nieuwe iPad Pro met Magic Keyboard en de nieuwe MacBook Air. De omzet uit iPads en Macs daalde afgelopen maanden ten opzichte van vorige maanden.

De grootste groeier afgelopen maanden was de categorie Wearables, Home and Accessoires, waarin onder meer de AirPods, HomePod en Apple Watch vallen. Die omzet steeg met 23 procent naar 6,3 miljard euro. Die omzet zal volgens Apple gaan afnemen komende maanden. De omzet uit diensten steeg uit, maar daar waren volgens Apple twee trends te zien: de eigen diensten voor muziek en video hebben geen last van de corona-uitbraak, maar advertenties in de App Store en in Apple News wel.

De omzet van Apple steeg met 1 procent naar 58,3 miljard dollar. Het operationeel inkomen komt uit op 12,8 miljard euro, een daling van ongeveer 4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Precieze verwachtingen over omzet in het nu lopende kwartaal geeft Apple niet, vanwege de grote onzekerheden door de uitbraak van het coronavirus.