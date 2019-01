Omzet uit leveringen iPhones daalt met 15 procent

Apple heeft in de laatste drie maanden van 2018 ongeveer 52 miljard dollar omzet behaald uit leveringen van iPhones. Dat is 15 procent minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De totale kwartaalomzet was 5 procent lager. De omzet uit diensten steeg wel.

De lagere omzet wijst erop dat Apple in het afgelopen kwartaal minder iPhones heeft verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hoeveel dat er precies zijn is niet duidelijk, Apple maakt geen cijfers meer bekend over leveringen. Vorig jaar kondigde Apple al aan te stoppen met het geven van concrete cijfers, de meeste andere smartphonefabrikanten geven die details ook niet.

Hoewel de omzet uit leveringen van iPhones met 15 procent daalde, steeg de omzet van andere producten en diensten met 19 procent. Het overgrote deel van de totale kwartaalomzet komt echter uit de verkoop van iPhones en daarom daalde de totale kwartaalomzet met 5 procent ten opzichte van een jaar geleden.

De omzet uit diensten speelt steeds een belangrijkere rol voor Apple. In het afgelopen kwartaal ging het om 10,9 miljard dollar, een stijging van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. De inkomsten uit de verkoop van Macs, iPads, wearables en accessoires stegen ook, respectievelijk met 9, 17 en 33 procent.

Apple behaalde in de laatste drie maanden van 2018 een omzet van in totaal 84,3 miljard dollar en de winst kwam uit op 19,97 miljard dollar. Dat is vrijwel gelijk aan de 20,07 miljard dollar winst van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Begin deze maand waarschuwde Apple aandeelhouders al dat de verkoop van nieuwe iPhones tegenvalt en dat de kwartaalcijfers daardoor lager uit zouden vallen.