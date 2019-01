Nvidia: verkoop van GeForce RTX-videokaarten valt tegen

Nvidia geeft aan dat de verkopen van de GeForce RTX-videokaarten lager zijn dan verwacht. Het bedrijf heeft mede daarom de omzetverwachting over het aflopende kwartaal flink naar beneden bijgesteld.

Nvidia had aanvankelijk verwacht in het vierde kwartaal van 2018 een omzet van 2,7 miljard dollar te behalen, maar nu heeft de videokaartenfabrikant dat bijgesteld naar 2,2 miljard dollar. De definitieve cijfers worden op 14 februari bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Als verklaring voor de lagere omzet noemt Nvidia specifiek dat de verkopen van bepaalde high-end gpu's met de nieuwe Turing-architectuur tegenvielen. In de verklaring stelt Nvidia dat consumenten wellicht wachten totdat de nieuwe videokaarten goedkoper zijn of dat ze wachten op RTX-ondersteuning in games.

Nvidia bracht vorig jaar in september de GeForce TX 2080 Ti en de RTX 2080 uit en in oktober volgde de GeForce RTX 2070. De videokaarten kenmerken zich met speciale RT-cores voor raytracing, maar ook met een hoge prijs.

Jensen Huang, de ceo van Nvidia, zegt dat het vierde kwartaal tegenviel en 'ongewoon turbulent' was. Naast tegenvallende RTX-verkopen stelt hij dat ook 'verslechterde macro-economische omstandigheden', met name in China, zorgden voor een verminderde vraag van consumenten naar gaming-gpu's. Daarnaast viel ook de omzet uit gpu-verkopen voor datacenters lager uit dan verwacht.