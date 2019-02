Nvidia introduceert Pascal-gpu's MX230 en MX250 voor laptops

Nvidia heeft de GeForce MX230 en MX250 op zijn site gezet. De nieuwe gpu's zijn onder andere voor relatief dunne en lichte laptops bedoeld, op de Pascal-architectuur gebaseerd en niet veel sneller dan de vorige generatie.

De gpu's ondersteunen DirectX 12, Vulkan 1.1, OpenGL 4.6, en OpenCL 1.2. Nvidia beide met gddr5-vram. De MX230 en MX250 volgen respectievelijk de MX130 en MX150 op, die Nvidia in 2017 samen met de lager gepositioneerde MX110 aankondigde.

Opvallend is dat de gpu volgens Nvidia zelf vergelijkbaar presteren als de voorgaande modellen. Nvidia hanteert hiervoor de GeForce Performance Score, die een indicatie geeft van de prestaties ten opzichte van de Intel UHD 620-gpu. Bij de MX230 en MX250 specificeert Nvidia dat de vergelijking is gemaakt met de UHD 620 van de Core i5-8265U, bij de MX130 en MX150 heeft het bedrijf het over prestaties ten opzichte van gewoonweg een UHD 620.

Een MX150 kan volgens de fabrikant, afhankelijk van de configuratie zoals kloksnelheid, zelfs beter presteren dan een MX250, hoewel beide op Pascal gebaseerd zijn. Notebookcheck speculeert dat het om dezelfde gpu kan gaat. Ook de MX130 doet nauwelijks onder voor de MX230, hoewel eerstgenoemde nog op de oude Maxwell-architectuur gebaseerd is en de MX230 op Pascal.