Organisatie iota-cryptocurrency zet netwerk uit na hack via Trinity-wallet

Sinds vorige week woensdag is het niet mogelijk om transacties met de iota-cryptocurrency te verrichten. Hackers kregen via een kwetsbaarheid in de Trinity-walletsoftware toegang tot accounts en konden zo iota overnemen. Dat lek is gedicht, maar het netwerk ligt nog plat.

Bij tien accounts die een grote hoeveelheid van de iota-cryptocurrency bezitten, is vorige week ingebroken. Nadat dit ontdekt werd, heeft de Iota Foundation de Coordinator uitgezet. Dat is een node in het iota-netwerk die iedere transactie bevestigt. Door het belangrijke onderdeel uit te zetten voorkwam de Iota Foundation verdere diefstal, maar daardoor liggen ook alle andere iota-transacties stil.

De Iota Foundation beschrijft op de statuspagina van het netwerk de gebeurtenissen. Op woensdag 12 februari kreeg de organisatie verschillende berichten over diefstal van cryptocurrency. De organisatie stuurde waarschuwingen uit en legde 25 minuten later de Coordinator plat, om vervolgens uit te zoeken hoe de hackers binnenkwamen.

Onderzoek in de daarop volgende dagen wees uit dat de accounts waar iota is gestolen, allemaal gebruikmaakten van Trinity, een walletapplicatie die door de Iota Foundation is ontwikkeld. In de desktopversie bleek een kwetsbaarheid te zitten. Hackers hebben gerichte aanvallen uitgevoerd op een tiental accounts en daarbij naar verluidt voor zo'n 1,5 miljoen euro aan iota buitgemaakt, meldt ZDnet.

Het lek zou in een 'third party'-integratie van Trinity zitten. Bij de mobiele versie van de app zou de kwetsbaarheid niet aanwezig zijn. Ook hardwarewallets zijn niet getroffen. Technische details over de kwetsbaarheid heeft de Iota Foundation nog niet vrijgegeven. Wel zegt de organisatie dat de beveiliging van het iota-protocol niet in het geding is.

Na het ontdekken van de kwetsbaarheid is de organisatie gestart met werk aan een oplossing. Maandag heeft de stichting een nieuwe versie van Trinity uitgebracht die de kwetsbaarheid verhelpt. Iota-gebruikers kunnen nog geen transacties uitvoeren; de Coordinator blijft offline terwijl de organisatie het onderzoek afrond. De stichting zegt binnenkort met een update te komen waarin ze meer duidelijkheid geeft over de plannen om een dergelijke hack in de toekomst te voorkomen.

De iota-cryptovaluta bestaat sinds 2015 en maakt gebruik van een digitaal grootboek, ofwel ledger, met de naam Tangle. Dat is een zogenaamde directed acyclic graph, die een alternatief vormt voor de blockchain. Er zijn geen transactiekosten, omdat als voorwaarde geldt dat een transactie twee voorgaande transacties valideert.