EPOS brengt H3-gamingheadset uit voor 119 euro

EPOS brengt de H3 uit, een bedrade gamingheadset met 3,5mm-aansluiting. De H3 kan via de meegeleverde 3,5mm-snoeren aangesloten worden op pc, mobiele telefoon, tablet en consoles. De H3 is verkrijgbaar in zwart en wit voor een adviesprijs van 119 euro.

EPOS heeft de H3 uitgerust met een microfoon aan een arm, waarbij de microfoon automatisch uitgeschakeld wordt als de arm omhoog geklapt wordt. Verder heeft de hoofdtelefoon enkel een volumewiel op de rechter oorschelp.

De EPOS H3 lijkt sterk op gamingheadsets van Sennheiser, zoals de GSP 302 en Game One. Sennheiser heeft zich teruggetrokken uit de markt voor gamingapparatuur en EPOS heeft die ativiteiten overgenomen. De H3 is een van de eerste modellen die het onder eigen naam ontwikkeld heeft, maar EPOS brengt daarnaast ook oudere Sennheiser-modellen zoals de GSP 302 en Game One op de markt. Sennheiser blijft microfoons en hoofdtelefoons uitbrengen die niet op gamers zijn gericht.