EPOS kondigt GTW 270 Hybrid oordoppen aan voor games

EPOS heeft de GTW 270 Hybrid-oordoppen aangekondigd. De oordoppen zijn volgens de fabrikant geschikt voor gamers, doordat ze aptX Low Latency ondersteunen. De oordoppen worden geleverd met een aparte dongle voor aptx LL.

De GTW 270 Hybrid kan via Bluetooth 5.1 verbinding maken en daarbij de SBC-codec gebruiken, wat het mogelijk maakt om zowel geluid te ontvangen als spraak te verzenden. Er kan echter ook gebruikgemaakt worden van de aptX Low Latency-codec. Zoals de naam suggereert, treedt er dan minder vertraging op bij het draadloos ontvangen van het geluid van de game. Nadeel is wel dat er in die modus geen gebruik gemaakt kan worden van de microfoon van de GTW 270 Hybrid.

Voor het ontvangen van Low Latency-geluid moet gebruikgemaakt worden van een speciale dongle, die EPOS bij de GTW 270 Hybrid levert. De dongle heeft een USB-C-aansluiting en past dus rechtstreeks in een Nintendo Switch en veel mobiele telefoons. EPOS levert ook een verloopje mee, waarmee de dongle op een USB-A-poort past voor pc's. Voor Windows 10 is er de Epos Gaming Suite beschikbaar, waarmee 7.1 virtual surroundsound beschikbaar komt. Bovendien kan de speler dan verschillende geluidsprofielen instellen.

Verder levert de fabrikant de GTW 270 Hybrid in een aluminium doosje. De oordoppen zelf moeten vijf uur meegaan; met de volgeladen case kan dat tot twintig uur gerekt worden. De GTW 270 Hybrid heeft een IPx5-rating, wat wil zeggen dat hij een wandeling door de regen moet kunnen weerstaan. Naast de GTW 270 Hybrid brengt EPOS ook een GTW 270 op de markt. Dat is dezelfde set oordoppen, maar wordt geleverd zonder dongle. Tot slot is de dongle zelf ook los verkrijgbaar, als de GSA 70. De GTW 270 Hybrid is per direct verkrijgbaar en kost 199 euro. De GTW 270 en GSA 70 verschijnen volgens EPOS iets later. De GTW 270 gaat 169 euro kosten, terwijl de dongle voor 40 euro te koop zal zijn.