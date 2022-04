Epos brengt open en gesloten variant van gamingheadset H6PRO op de markt

Epos brengt de opvolger van de Game Zero en GSP 600 gamingheadsets op de markt. De nieuwe H6PRO verschijnt in een variant met open en met gesloten oorschelp. Beide varianten zijn per direct te koop en hebben een adviesprijs van 179 euro.

Met de open en gesloten variant wil Epos twee verschillende doelgroepen bedienen. Met de gesloten variant mikt Epos op de fanatieke gamer, die zich geheel van de omgeving af wil sluiten. De open variant is bedoeld voor gamers die ook nog wat van de omgeving willen horen.

Net als zijn voorgangers heeft de H6PRO een microfoonarm die omhoog geklapt kan worden, waarmee de microfoon uitgeschakeld wordt. De arm kan bovendien verwijderd worden. Epos levert verder zowel een enkele als dubbele 3,5mm-kabel mee, waarmee de H6PRO aangesloten kan worden op zowel pc, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One als Nintendo Switch. De headsets zijn verkrijgbaar in zwart, groen en wit. Beide modellen zijn per direct verkrijgbaar en hebben een adviesprijs van 179 euro.