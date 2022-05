'Blu-rayspelers Samsung raakten in bootloop door fout xml-bestand'

Het lijkt erop dat de recente crash van een groot aantal blu-rayspelers van Samsung is veroorzaakt door een verkeerd xml-bestand dat van Samsung-servers is gehaald. De spelers crashen na het laden van het bestand, maar laden het na een reboot automatisch weer in.

Daardoor kwamen de apparaten in een bootloop terecht, zo bleek vorige maand nadat een groot aantal eigenaren van verschillende blu-rayspelers van Samsung hun klachten uitten. Het was toen niet volledig duidelijk waar de problemen door zijn veroorzaakt, maar een lezer van The Register lijkt de oorzaak te hebben gevonden.

Blu-rayspelers van Samsung met een internetverbinding laadden namelijk een xml-bestand in van de servers van de fabrikant waarbij in het bestand een fout zat. Specifiek zou het om een leeg list-element gaan in de code; dit had weliswaar op de validiteit van het bestand geen invloed, maar de blu-rayspelers konden hier niet mee omgaan, waardoor ze crashen en opnieuw opstarten. Het xml-bestand is bedoeld om de logging policy voor het uitlezen van informatie via telemetrie vast te leggen.

Samsung heeft het bestand op zijn servers vervangen, maar omdat de xml-file meteen na reboot opnieuw ingelezen wordt, kwamen de blu-rayspelers in een bootloop terecht zonder de mogelijkheid om het foute bestand te vervangen. Ook is het voor een gemiddelde gebruiker niet mogelijk om het bestand handmatig van de speler te krijgen, aldus The Register.

De fabrikant heeft nog niet op de berichtgeving van The Register gereageerd. Wel kunnen gebruikers die kampen met de problemen hun blu-rayspeler laten repareren.