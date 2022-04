Bang & Olufsen introduceert Xbox-headset met noisecancellation voor 499 euro

Bang & Olufsen kondigt de Beoplay Portal aan, een draadloze Xbox-headset met actieve noisecancellation, die op 2,4GHz werkt met consoles en ook bluetooth 5.1 heeft. De headset komt eind april uit voor 499 euro.

Volgens B&O heeft de headset een lichtgewicht ontwerp van 282 gram en levert deze hoge geluidskwaliteit, met Dolby Atmos-ondersteuning voor virtueel surroundgeluid. De Beoplay Portal communiceert met Xbox-consoles via een draadloze 2,4GHz-verbinding. Ook is de headset op pc's en smartphones aan te sluiten via bluetooth 5.1.

Op een acculading gaat de Beoplay Portal volgens de fabrikant tot 12 uur mee bij gebruik met een Xbox en actieve noisecancellation. Als enkel bluetooth wordt gebruikt is dat tot 24 uur, ook met noisecancellation. Het opladen van de headset duurt drie uur. B&O levert een app mee waarmee het geluid naar wens is in te stellen.

De oorschelpen zijn voorzien van capacitieve knoppen om het volume te regelen. Daarmee is ook de balans tussen het volume van chat en de game in te stellen. Verder heeft de headset een ingebouwde microfoon en die is te dempen door twee keer op de oorschelp te tikken.

De Bang & Olufsen Beoplay Portal is het eerste Designed for Xbox Limited Series-product. Dat is een nieuwe lijn van producten met een Xbox-licentie die moeten staan voor een hoge kwaliteit. Er zullen meer producten in die serie verschijnen en die krijgen specifieke features ontworpen voor Xbox, maar details daarover zijn nog niet bekend.