AOC kondigt zijn eerste twee over-eargamingheadsets aan

Schermfabrikant AOC gaat gamingaccessoires maken en begint met twee over-earkoptelefoons. De audioproducten zijn gericht op gamers en hebben een afneembare microfoon. De GH300 is een luxere variant van de GH200 met 7.1-virtueelsurroundsound en rgb-verlichting.

De twee koptelefoons krijgen volgens AOC twee 50mm-neodymiumdrivers met een frequentiebereik van 20Hz tot 20kHz. De afneembare microfoon heeft een frequentiebereik van 100Hz tot 10kHz. Beide koptelefoons krijgen een twee meter lange kabel met afstandsbediening. Met deze afstandsbediening kan het volume worden aangepast en de microfoon aan- of uitgeschakeld worden. De twee koptelefoons hebben daarnaast een stalen, verstelbare hoofdband en de oorkussens zijn gemaakt van synthetisch leer en traagschuim.

De GH200 wordt geleverd in gunmetal en krijgt een 3,5mm-aansluiting. De GH300 krijgt een rode kleur, een USB-aansluiting en ondersteuning voor virtuele surroundsound. De rgb-verlichting van deze duurdere koptelefoon is te regelen via de afstandsbediening en kent vier modi; ademhaling, cyclisch, statisch en uit. De microfoonarm van de duurdere koptelefoon heeft tot slot een ledlichtje dat aangeeft wanneer de microfoon is gedempt.

Beide koptelefoons zijn vanaf mei verkrijgbaar. De AOC GH200 kost 42,90 euro, de GH300 kost 55,90 euro.