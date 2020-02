AOC brengt 27"-qhd-monitor met 240Hz-tn-paneel uit

AOC heeft een 27"-monitor uitgebracht die een resolutie van 2560x1440 pixels combineert met een verversingssnelheid van 240Hz. De monitor gebruikt daarvoor een tn-paneel met een responstijd van 0,5ms.

Het tn-paneel in de Agon AG273QZ-monitor heeft een maximale helderheid van 400cd/m2 en een contrastverhouding van 1000:1. Het scherm heeft een DisplayHDR 400-certificaat en ondersteunt AMD FreeSync Premium Pro. Dat is sinds begin dit jaar de naam van FreeSync 2 HDR. Het FreeSync-bereik loopt van 48Hz tot 240Hz.

Volgens AnandTech gaat het om een tn-paneel van een 'nieuwe generatie' met een groter kleurbereik. De monitor zou 126,4 procent van de srgb-kleurruimte en 93,7 procent van de Adobe-rgb-kleurruimte kunnen weergeven. De horizontale en verticale kijkhoeken bedragen 170 en 160 graden.

De AOC Agon AG273QZ heeft twee displayport 1.4-aansluitingen, een d-sub-connector en twee hdmi 2.0-aansluitingen. Ook fungeert de monitor als usb-hub met vier usb 3.0-aansluitingen. Er zijn twee speakers ingebouwd en het scherm heeft een kapstokje om een koptelefoon aan op te hangen.

AOC voorziet de monitor van een in hoogte verstelbare voet. Ook de hoek van het scherm is aan te passen en het hele scherm kan in de portretmodus gekanteld worden. Aan de achterkant is de monitor voorzien van rgb-leds. In de Pricewatch staat de AG273QZ bij twee winkels voor een bedrag rond 800 euro, maar het scherm is nog niet leverbaar. Later deze maand zou de monitor uit moeten komen.

Er zijn nog niet veel monitoren op de markt die een resolutie van 2560x1440 pixels combineren met een 240Hz-paneel. HP en Lenovo brachten vorig jaar monitoren uit met dezelfde eigenschappen, ook met tn-panelen. Eve Devices wil een vergelijkbare monitor met ips-paneel maken, maar die komt pas eind dit jaar uit.