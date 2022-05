Oordopjes van Sony en JBL krijgen komende maanden 'audio switching'-functie

Draadloze oordopjes van Sony, JBL en Google krijgen een beperkte vorm van multidevice-ondersteuning op Android en Chrome OS. De oordopjes kunnen dan zelf van audiobron wisselen, als er bijvoorbeeld een telefoontje binnenkomt op een smartphone.

De functie komt in de komende maanden naar een beperkt aantal oordopjes, zegt Google. Zo moet het mogelijk worden om bij het bekijken van een video op een tablet met de oordopjes in, de software automatisch te laten wisselen als er een telefoontje binnenkomt op een verbonden smartphone.

Het is onbekend welke oordopjes de functies precies krijgen, alleen dat het gaat om modellen van Sony, JBL en Google zelf. De tablet en telefoon laten een melding in beeld zien als de audiobron gewisseld is. Bovendien schakelen de oordopjes automatisch terug aan het einde van een telefoontje. Het is onbekend of de functie ook werkt met audio-oproepen via voip- en videobelapplicaties als WhatsApp en Zoom. De functie komt in de komende maanden beschikbaar.