Sony presenteert ringvormige LinkBuds-oordoppen

Sony brengt de LinkBuds op de markt, een set ringvormige oordoppen die de gehoorgang geheel vrijlaten. De doppen zijn zo ontworpen dat je al het omgevingsgeluid kunt blijven horen en hebben dan ook geen ruisonderdrukking.

Sony denkt dat de LinkBuds WF-L900 vooral geschikt zijn voor gebruik op kantoor en in het verkeer: situaties waarin je wel naar muziek wilt luisteren, maar ook de omgeving wilt blijven horen. Het heeft de LinkBuds daarom voorzien van een ringvormige driver die speciaal voor de LinkBuds ontworpen is. Sony wil met de ringvormige drivers de geluidskwaliteit van de WF-1000-serie benaderen, maar benadrukt dat de LinkBuds meer voor de zakelijke markt bedoeld zijn. Het geeft daarom vooral hoog op van de kwaliteit van de microfoons die in de oordoppen verwerkt zijn.

De LinkBuds worden niet in de gehoorgang geplaatst, zoals traditionele oordoppen. Het ringvormige deel valt in het buitenoor, waarbij het gat in de ring ervoor zorgt dat de gehoorgang geheel vrij blijft. Om de LinkBuds aan te passen aan de maat van het oor, levert Sony rubberen ringen mee die in het bovenste deel van het buitenoor haken.

De LinkBuds bevatten dezelfde V1-processor als de WF-1000XM4. Die zorgt ervoor dat de LinkBuds op basis van een door AI gestuurd algoritme stemmen kunnen analyseren, wat weer moet leiden tot een betere verstaanbaarheid. De processor zorgt er ook voor dat de LinkBuds gebruik kunnen maken van DSEE, Sony's eigen algoritme waarmee het probeert de geluidskwaliteit van lossy muziekbestanden zoals mp3's te verbeteren. Daarnaast kunnen de LinkBuds overweg met 360 Reality Audio, net als de meeste oordoppen en hoofdtelefoons in de 1000-serie. Net als bij de oordoppen uit de 1000-serie zijn de LinkBuds te besturen met een app van Sony, waarin onder andere een equalizer is opgenomen.

De LinkBuds hebben geen knoppen en ook geen touchbediening. In plaats daarvan bedien je ze door op je slaap te tikken. De LinkBuds bevatten een sensor die dergelijke tikken op je slaap registreert. Twee- of driemaal tikken geeft je verschillende opties. Je verhoogt of verlaagt er het volume van de muziek mee of neemt er een telefoongesprek mee aan. De functies zijn in de app naar believen in te stellen.

De LinkBuds hebben dezelfde 'adaptive noise control' als de WF-1000XM4, wat wil zeggen dat het volume van de muziek automatisch wordt aangepast aan het geluid in de omgeving. Verder hebben ze 'wear detectie', wat wil zeggen dat de muziek pauzeert als je een oordop uit je oor haalt. De oordoppen hebben bovendien een speak-to-chatfunctie, waardoor de muziek vanzelf stopt als je begint te praten. Daarnaast kunnen de LinkBuds overweg met de assistenten van Google en Amazon, en Googles Fast Pair en Microsofts Swift Pair. De LinkBuds hebben bovendien een IPX 4-rating.

Sony levert de LinkBuds in een chargingcase. De accu's van de oordoppen zelf houden het 5,5 uur uit, maar kunnen met de accu uit het doosje opgeladen worden, waarmee de LinkBuds het in totaal 17,5 uur volhouden. Mochten de accu's van de oordoppen geheel leeg zijn, dan is tien minuten laden genoeg om weer 1,5 uur te kunnen luisteren. Zowel de LinkBuds als de case zijn kleiner en lichter dan de WF-1000XM4. De behuizing van de LinkBuds is gemaakt van gerecycled abs en de oordoppen worden geleverd in een verpakking die geheel van papier is gemaakt.

De LinkBuds verschijnen later deze maand en zijn verkrijgbaar in wit en donkergrijs. Ze kosten 180 euro.