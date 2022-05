PS3-games op PlayStation Plus Premium krijgen geen dlc

Games die gestreamd worden via het PlayStation Plus Premium-abonnement, ondersteunen geen dlc. Dat schrijft VGC. Volgens de site zullen hierdoor PS3-games op het platform enkel zonder downloadable content te spelen zijn, net als bij het aflopende PlayStation Now-abonnement.

Sommige PlayStation 4-games, die ook via de abonnementsdienst gestreamd kunnen worden, ondersteunen volgens VGC dlc-paketten door deze eigenhandig te downloaden en de game vervolgens op de console zelf te spelen. Bij PS3-games is dit echter niet mogelijk.

Het komende PlayStation Premium-abonnement zal 29 PS3-games bevatten, waaronder Demon’s Souls, Ico, Infamous, Infamous 2, Castlevania: Lords of Shadows 2, Devil May Cry HD Edition, Asura’s Wrath en Red Dead Redemption: Undead Nightmare. VGC merkt op dat Asura’s Wrath heel wat dlc bevat die daardoor niet beschikbaar zal zijn via PlayStation Plus Premium, net als Castlevania: Lords of Shadows 2. Deze game heeft vier dlc-pakketten.

Sony kondigde eind maart aan dat het met nieuwe PlayStation Plus-abonnementen zou komen. In Nederland en België gaan de nieuwe formules op 22 juni in. Het huidige PlayStation Now-abonnement vervalt. De inhoud daarvan zit in het Plus Premium-abonnement. Het Plus Essential-abonnement is vergelijkbaar met het huidige PlayStation Plus.