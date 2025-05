Grand Prix-map ontbreekt in PlayStation-bèta van Call of Duty: Modern Warfare II

PlayStation-spelers van de bètatests van Call of Duty: Modern Warfare II merkten op dat de Marina Bay Grand Prix-map, die gebaseerd is op de GP van Singapore, ontbreekt. De map zou aanvankelijk beschikbaar zijn in de game. Waarom dit niet het geval is, is niet bekend.

Het gaat om de bètatests voor PlayStation-consoles die van 16 tot 17 september en van 18 tot en met 20 september duurden. Spelers merkten vrijdag op dat de Grand Prix-map en verwijzingen naar de map ontbreken, schrijft Dexerto. Dat is opmerkelijk, omdat de map wel is getoond in reclamemateriaal van Call of Duty: Modern Warfare II.

Charlie INTEL, een platform dat zich richt op Call of Duty-nieuws, schrijft dat uitgever Activision beelden en verwijzingen van de Grand Prix-map heeft verwijderd van zijn socialemediakanalen. Het is niet duidelijk waarom Activision dit heeft gedaan. Ook ontwikkelaar Infinity Ward geeft geen verklaring over het ontbreken van de Grand Prix-map in de open bèta voor PlayStation-consoles.

Vanaf 22 september begint een earlyaccessbèta op de PlayStation, Xbox en pc. Die testversie is aanvankelijk alleen toegankelijk voor gamers die een preorder hebben. De open bèta voor alle platforms vindt plaats tussen 24 en 26 september. Alle sessies beginnen om 19.00 uur Nederlandse tijd. Of de Grand Prix-map wel beschikbaar is in deze bètatests, is niet duidelijk. Call of Duty: Modern Warfare 2 komt op 28 oktober uit.