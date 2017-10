Microsofts omzet uit Azure en Surface-producten stijgt

Microsofts omzet en winst zijn in het afgelopen kwartaal gestegen. Vooral de omzet uit Azure nam toe, met 89 procent. Ook wist Microsoft meer geld binnen te krijgen met de verkoop van Surface-producten; de omzet daaruit nam toe met 11 procent.

Microsofts kwartaalomzet van de Intelligent Cloud-divisie nam toe met 14 procent tot 6,9 miljard dollar. Een belangrijke groeifactor was Azure; de omzetgroei hiervan bedroeg 89 procent. Volgens Microsoft was het afgelopen kwartaal het dertiende opeenvolgende met groei in de dubbele cijfers voor Azure. Twee jaar geleden stelde de ceo van Microsoft, Satya Nadella, zich ten doel een omzet van 20 miljard dollar te behalen met clouddiensten en Microsoft lijkt op weg om dat te realiseren.

De kwartaalomzet van de divisie More Personal Computing daalde met 1 procent naar 9,4 miljard dollar. De omzet uit de verkoop van Surface-producten steeg wel, met 11 procent tot 1,04 miljard dollar. Volgens Microsoft kwam dat door goede verkopen van de Surface-laptop. De omzet uit Gaming bleef nagenoeg gelijk op 1,9 miljard dollar. De verkoop van Xbox-consoles daalde, maar de groei in omzet uit software en diensten wist dit te compenseren. Het uitfaseren van Windows Phone drukte op de omzet uit More Personal Computing; die daalde met 315 miljoen dollar.

In een toelichting op de kwartaalcijfers meldde Satya Nadella dat Microsoft nu 120 miljoen maandelijkse gebruikers van Office 365 en 530 miljoen LinkedIn-gebruikers heeft. Het totale aantal consumentenabonnees voor Office 365 steeg van 24 miljoen vorig jaar naar 28 miljoen nu. De omzet van de Productivity and Business Processes-divisie, waar Office onder valt, steeg met 28 procent tot 8,24 miljoen dollar. Ook steeg het aantal maandelijks actieve Windows 10-apparaten ten opzichte van vorig jaar met 90 procent. De omzet uit zakelijke oem-licenties voor Windows 10 steeg met 7 procent, maar die voor consumentensystemen daalde met 1 procent.

De totale omzet van Microsoft voor het eerste kwartaal van zijn fiscale jaar 2018 kwam uit op 24,5 miljard dollar, 11 procent hoger dan vorig jaar. De winst bedroeg 6,6 miljard dollar, waar de kwartaalwinst vorig jaar 5,7 miljard dollar bedroeg.