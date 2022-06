Microsoft Edge gaat website-notificaties verbergen op basis van gebruikerskeuzes

De Edge-browser krijgt een aangepast systeem voor het omgaan met de notificatie-pop-upverzoeken die bij het bezoeken van websites tevoorschijn kunnen komen. Een eerder systeem verborg er te veel, waardoor Microsoft zich nu gaat baseren op de keuzes die gebruikers maken.

Dit nieuwe systeem, dat volgens Microsoft tot een betere balans moet leiden, heet adaptive notification requests. Hiermee wordt onder meer in Edge 88 al geëxperimenteerd. Het gaat op basis van crowdsourcing. De keuzes die gebruikers maken bij het zien van de notificaties vormen de basis voor de vraag of het systeem de volledige pop-up laat zien of deze dempt.

Het werkt door middel van een scoresysteem. Als een pop-up tevoorschijn komt die aan een gebruiker vraagt om notificaties weer te geven, zijn er een viertal opties: toestaan, blokkeren, wegklikken of negeren. Microsoft bepaalt de mate van irritatie bij dit soort pop-ups aan de hand van deze keuzes. Zo vormt het blokkeren een duidelijker negatief signaal dan het negeren of wegklikken.

Als de collectieve score bij een site te ver in het negatieve zit, worden de meldingen verborgen. Als de acceptatiescore de goede kant uitgaat, kan de volledige pop-up weer getoond worden aan gebruikers. Volgens Microsoft is dit een sterke motivator voor websites om zich zo goed mogelijk te gedragen en alleen om het tonen van notificaties te vragen op het moment dat het erop lijkt dat gebruikers ze ook daadwerkelijk willen accepteren.

In juli vorig jaar werden de stille notificatieverzoeken voor het eerst geïmplementeerd in Microsoft Edge 84. Daarmee waren de notificatieverzoeken een stuk minder prominent aanwezig, waarbij ze nog wel vindbaar waren in de gebruikersinterface. Volgens Microsoft werkte dit goed, maar kwamen er ook klachten binnen van gebruikers die niet langer de notificaties krijgen op hun favoriete sites. Om hier een betere balans in aan te brengen, is het nieuwe adaptieve systeem opgetuigd. Het geheel niet weergeven van de meldingen, in de vorm van de quiet notification requests-instelling, is ook nog gewoon mogelijk, al staat dat standaard uitgeschakeld als adaptive notification requests wordt gebruikt.