Financieeltoezichthouders willen vergunningstelsel voor handel in cryptomunten

In een adviesrapport aan minister Hoekstra van Financiën schrijven De Nederlandse Bank en de AFM dat er in Nederland een vergunningstelsel moet komen voor de handel in cryptomunten. Hiermee moet de anonimiteit verdwijnen, en daarmee bepaalde criminaliteitsvormen.

De twee Nederlandse instanties die toezicht houden op het financiële systeem en de aangeboden financiële producten stellen dat er een 'nationaal vergunningstelsel voor crypto-omwisselplatforms en aanbieders van cryptobewaarportemonnees moeten komen'. Dat is volgens beide toezichthouders noodzakelijk om witwassen en de financiering van terrorisme effectiever te bestrijden.

Volgens de twee instanties maakt een vergunningstelsel het mogelijk om 'partijen al aan de poort te toetsen en indien nodig op voorhand te weren van de markt'. Het vergunningstelsel moet onderdeel worden van de bestaande Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze Nederlandse wet implementeert de vierde anti-witwasrichtlijn uit de EU; als het vergunningstelsel er komt betekent dat dat de regels uit deze EU-richtlijn ook gaan gelden voor cryptocurrency-handelaren en walletproviders.

De AFM en DNB pleitten daarnaast voor aangepaste Europese regelgeving zodat 'kleinschalige ondernemingsactiviteiten' mogelijk worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om cryptomunten die 'duidelijke en afdwingbare rechten vertegenwoordigen, zoals bij een aandeel of obligatie'. De toezichthouders denken dat blockchaintechnologie dit op termijn mogelijk kan maken en ze willen daarom dat er minder strakke regels komen om de blockchaintechnologie niet onnodig te hinderen.

Eerder kwam het ministerie van Financiën al met een wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Dit wetsvoorstel stelt dat aanbieders van diensten met cryptovaluta moeten hiervoor een vergunning nodig hebben.