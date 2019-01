Star Control: Origins is weer beschikbaar op Steam

Star Control: Origins is inmiddels weer beschikbaar op Valve's gameplatform Steam. Daar werd het spel eerder van verwijderd nadat Valve gehoor gaf aan een notice-and-takedown-request afkomstig van de makers van de originele dos-game Star Control 2.

Brad Wardell, de oprichter en directeur van ontwikkelstudio Stardock, laat op Twitter weten dat de ruimtegame Star Control: Origins inmiddels weer terug is op Steam. Hij zegt dat hij niet publiekelijk in kan gaan op vragen over hoe het komt dat de game nu weer beschikbaar is. Wardell lijkt echter te suggereren dat Valve in dit conflict de kant van Stardock heeft gekozen. In het bericht op Twitter meldt hij namelijk dat bij dit dispuut Stardock, de website GoG.com en Valve aan een kant staan en Reiche en Ford aan de andere kant. Reiche en Ford zijn de makers van de originele franchise, die destijds in samenwerking met Accolade tot stand kwam.

Wardell stelt dat de twee makers van de originele dos-game claimen dat Star Control: Origins hun intellectueel eigendom schendt, omdat er 'hyperspace' in de Stardock-game zit. De Stardock-ceo laat een tabel zien die volgens hem afkomstig is van Reiche en Ford; de twee makers zouden daarmee hun auteursrechtelijke bezwaren inzichtelijk willen maken. In de tabel, waarin elementen uit Star Control 2, 3 en Star Control: Origins naast elkaar worden gezet, wordt onder meer dit punt van 'hyperspace' aangehaald. Dit element zou zowel in Star Control 2 en Origins zitten. Ook zou de weergave van de hyperspace overeenkomen. Verder zou het gebruik van een 'automatische piloot' ook in Star Control 2 en Star Control: Origins zitten. Wardell bestrijdt al deze claims en stelt daarbij dat je als gamemaker concepten als automatische piloten en hyperspace niet 'in bezit' kan hebben.

Paul Reiche III en Fred Ford zijn de ontwerpers van de oorspronkelijke dos-game. Zij kwamen eerder met een verzoek om Star Control 2 onder meer van Steam en GoG.com te halen. Valve gaf daar begin deze maand gehoor aan. De game is nog niet teruggekeerd op GoG; het is onduidelijk of de titel hier binnenkort ook weer te vinden is.

Ontwikkelaar Stardock kocht de rechten op de Star Control-franchise in 2013 in het kader van een faillissementsveiling van de Amerikaanse Atari-afdeling. Wardell gaf aan een herstart van de franchise te overwegen en daarbij de klassieke titel Star Control 2: The Ur-Quan Masters uit 1992 ter inspiratie te gebruiken. De nieuwe titel, Star Control: Origins, werd in oktober 2016 aangekondigd. Een jaar daarna kondigden Reiche en Ford echter hun eigen game aan, genaamd Ghosts of the Precursors. Zij zien dit als een direct vervolg op Star Control 2. Dit leidde tot een aanklacht van Stardock, waarna tussen beiden een schikking werd getroffen. Kennelijk bleef het daar niet bij, getuige de eerdere notice-and-takedown-request van Reiche en Ford.