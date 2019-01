Microsoft staakt in december ondersteuning van Windows 10 Mobile

Microsoft laat middels een melding op een ondersteuningspagina weten dat de dagen van het besturingssysteem Windows 10 Mobile geteld zijn. De ondersteuning wordt later dit jaar vanaf 10 december beëindigd. Vanaf dit moment volgens er ook geen updates meer.

Microsoft zegt op de ondersteuningspagina dat gebruikers van Windows 10 Mobile vanaf 10 december niet meer in aanmerking komen voor nieuwe beveiligingsupdates, hotfixes of gratis ondersteuning. Het bedrijf zegt dat derde partijen of betaalde ondersteuningsprogramma's wellicht nog wel ondersteuning blijven bieden na 10 december, maar Microsoft zal vanaf dan geen publieke updates of patches meer uitbrengen.

Het bedrijf uit Redmond raadt gebruikers van het mobiele Windows-besturingssysteem aan om te kiezen voor een Android- of iOS-toestel. Microsoft zegt dat de eigen 'missieverklaring', waarin staat dat het bedrijf elke persoon of organisatie op de planeet wil helpen om meer te bereiken, hen noopt om de ondersteuning van de eigen mobiele apps op andere platforms en apparaten te ondersteunen.

Toestellen waar Windows 10 Mobile op staat werken nog wel gewoon na 10 december. Automatisch of handmatig aangemaakte backups van instellingen en van sommige apps blijven nog mogelijk tot 10 maart 2020. Diensten als geüploade foto's en het herstellen van een apparaat vanaf een ander apparaat blijven wellicht nog werken tot 10 december 2020, aldus Microsoft.

Het is niet geheel onverwacht dat Microsoft ook de ondersteuning voor Windows 10 Mobile beëindigt. In 2017 stopte het bedrijf ook al met de ondersteuning voor Windows Phone 8.1. De laatste versie van Windows 10 Mobile, versie 1709, stamt alweer uit oktober 2017. Alleen toestellen met deze versie behouden ondersteuning tot 10 december.