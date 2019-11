Windows 10 November 2019 Update is beschikbaar

Microsoft is dinsdag begonnen met het uitbrengen van Windows 10-versie 1909, ofwel de Windows 10 November 2019 Update. Vooralsnog krijgen gebruikers de update alleen als ze zelf naar updates zoeken.

Microsoft zegt dat het downloaden en installeren van Windows-versie 1909 veel sneller zal gaan dan bij versie 1903, de Windows 10 May 2019 Update die eerder dit jaar uitkwam. Volgens de softwarebouwer komt dat doordat de nieuwe versie is gebaseerd op de core van de versie die eerder dit jaar uitkwam.

Wanneer Microsoft begint met het automatisch pushen van de update naar Windows-gebruikers is nog niet bekend. Waarschijnlijk wil de fabrikant eerst kijken hoe de update verloopt bij gebruikers die hem handmatig binnenhalen. De update was voor Insider-testers al beschikbaar onder de noemer 19H2.

De Windows 10 November 2019 Update is de tweede omvangrijke Windows-update die Microsoft dit jaar uitbrengt. Ieder jaar verschijnen er twee van zulke feature updates. Versie 1909 is echter een bescheiden update, met weinig nieuwe mogelijkheden. In juli maakte Microsoft dat al bekend.

Microsoft heeft eerder al een lijst van de nieuwe functies en wijzigingen online gezet. Windows 10-versie 1909 geeft onder andere meer instelopties voor notificaties en de mogelijkheid om vanuit de taakbalk afspraken toe te voegen aan de agenda. Ook draait de zoekfunctie van de verkenner voortaan op Windows Search.