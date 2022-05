Apple ziet voorlopig af van commissie App Store bij betaalde online-evenementen

Apple heeft zijn voorwaarden voor de App Store voorlopig aangepast, waardoor bedrijven die online evenementen aanbieden tegen betaling, hiervoor niet langer 30 procent aan commissie hoeven af te dragen. Facebook had hier eerder bij Apple op aangedrongen.

Een woordvoerder van Apple bevestigde het nieuws tegenover verscheidene Amerikaanse media, waaronder The Verge. Facebook was echter de eerste partij die meldde dat er niet langer 30 procent commissie betaald hoefde te worden over online evementen; de sociale-mediasite spreekt zich al langer uit tegen het commissiebeleid van Apple. Tot nu toe wilde Apple echter niet wijken van zijn beleid om commissie te vragen op betalingen die op iOS-apps worden uitgevoerd.

De nieuwe regels gelden alleen voor online evenementen; voor alle andere aankopen op iOS moet nog steeds 30 procent worden afgedragen aan Apple. Daarnaast geldt de ontheffing vooralsnog alleen voor het restant van 2020, waarbij nog onduidelijk is wat het beleid van Apple wordt in 2021. De woordvoerder van Facebook gaf aan dat Apple ook na dit jaar een ontheffing zou moeten bieden voor online evenementen, omdat bedrijven die zich richten op events door de coronacrisis in grote problemen zitten. Overigens rekent Facebook zelf tot augustus volgend jaar geen kosten voor het hosten van events binnen de Facebook-omgeving.

Apple krijgt van meerdere kanten kritiek vanwege zijn commissiebeleid. Onder andere Spotify en Epic Games hebben een langdurend conflict met het bedrijf. Ook hebben die twee onlangs een coalitie opgericht waarin een aantal gelijkgestemde bedrijven zitten, om te lobbyen tegen het App Store-monopolie van Apple. Volgens de coalitie is er sprake van machtsmisbruik omdat app-aanbieders worden gedwongen de betaalmethoden van Apple te gebruiken.