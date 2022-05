Teaser toont eerste beelden van Monster Hunter-film die in december uitkomt

Er is een eerste teasertrailer vrijgegeven van de Monster Hunter-film die al jaren in de maak is. De video van 16 seconden toont acteur Milla Jovovich in haar rol als luitenant Artemis en een naderend gevecht met een enorm Black Diablos-monster in de woestijn.

Volgens de omschrijving van de teasertrailer komt luitenant Artemis met haar eenheid via een onverwachte zandstorm terecht in een nieuwe wereld, die bevolkt wordt door gigantische monsters. Tijdens hun strijd om te overleven ontmoeten ze de mysterieuze Hunter en met zijn hulp weten de strijders de monsters voor te blijven.

In de korte video is alleen luitenant Artemis en haar eenheid te zien, vlak voor een gevecht met Black Diablos. Dat gigantische monster is een bekende verschijning in de Monster Hunter-games van Capcom. Het team van Artemis bestaat uit soldaten zoals Link, die gespeeld wordt door de Amerikaanse rapper T.I.

De teaser sluit af met de melding dat de film vanaf december in de bioscoop verschijnt. Eerder werd de film uitgesteld naar april 2021, maar dat is dus teruggedraaid. Het is nog niet bekend wanneer de film in Nederland en België te zien is.

Paul W.S. Anderson is de regisseur van de Monster Hunter-film. Hij heeft ook de regie voor de Resident Evil- en Mortal Kombat-films op zijn naam staan. Jovovich speelde ook in diverse Resident Evil-films. De film is gebaseerd op de Monster Hunter-games van Capcom. Monster Hunter World uit 2018 is 16,1 miljoen keer verkocht en daarmee de meest succesvolle game van de Japanse uitgever tot nu toe.