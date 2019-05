YouTube-devs plaatsten in 2009 stiekem banner om IE6-marktaandeel te drukken

Programmeurs bij YouTube plaatsten in 2009 zonder toestemming van Google een banner op de site waarin ze waarschuwden dat ondersteuning voor Internet Explorer 6 zou stoppen. Dat was helemaal niet zo, maar de makers waren het beu om compatibiliteit te moeten blijven regelen.

Voormalig YouTube-programmeur Chris Zacharias vertelt het verhaal op zijn blog. In 2009 was YouTube al iets meer dan twee jaar lang eigendom van Google, maar de integratie van het bedrijf achter de videosite was nog niet rond. De YouTube-programmeurs die er al werkten sinds voordat de boel overgenomen werd, hadden een rechtenset genaamd 'oldtubers'. Wie onder deze rechten een wijziging aan de site doorvoerde, was onderhevig aan slechts een minimum aan controle door collega's en meerderen. Volgens Zacharias was oldtubers een manifestatie van de opstandige bedrijfscultuur binnen YouTube. Meerdere van deze programmeurs zouden ook bij YouTube beland zijn nadat ze afgewezen waren door Google.

Internet Explorer 6 had op dit moment nog zo'n 25 procent marktaandeel en 18 procent onder YouTube-gebruikers, ondanks dat deze versie van de browser inmiddels al bijna acht jaar oud was. Sterker nog, Internet Explorer 7 en 8 waren inmiddels ook al uitgekomen, maar consumenten en bedrijven wilden maar niet overstappen, uit onwetendheid of omdat hun webtoepassingen niet compatibel waren met andere browsers.

Zacharias vertelt dat IE6 voor veel hoofdpijn zorgde. Kleinere foutjes in de code van de site zorgden niet per se voor problemen op andere, modernere browsers, maar konden IE6 compleet van de leg brengen. Een img-tag zonder src-aanduiding kon er al voor zorgen dat de site opnieuw en opnieuw geladen werd door IE, wat een crash of bsod voor de gebruiker betekende en een ddos voor YouTube. "Als zoiets gebeurde, was het een race om het foutje te corrigeren voordat onze servers smolten", vertelt Zacharias. En zo waren er meer problemen die steeds maar weer veroorzaakt werden door IE6, schrijft hij.

Oude en nieuwe programmeurs bij YouTube besloten op een dag in 2009 om de brui aan te geven. Ze gebruikten de oldtubers-rechten om een banner op YouTube te plaatsen die alleen IE6-gebruikers te zien zouden krijgen. Daarop stond een bericht over dat IE6 'binnenkort' niet meer ondersteund werd, met het advies om over te stappen op Firefox, IE8 of Chrome.

Ze wisten dat hij online zou komen zonder dat iemand er daadwerkelijk groen licht voor hoefde te geven. Nadat de banner live ging, kwam het hoofd van de pr-afdeling gepikeerd langs. Hij was gecontact door allerlei nieuwsmedia, die meer wilden weten over het feit dat Google zijn gewicht in de strijd gooiden om IE6 de nek om te draaien. De programmeurs wisten echter goede onderbouwingen te geven en pr was tevreden. De advocaten maakten zich nog even zorgen om het feit dat Chrome als eerste genoemd werd in de banner, omdat dit gezien kon worden als machtsmisbruik, maar de programmeurs hadden de volgorde van meet af aan al willekeurig gemaakt, wat ze ook demonstreerden. De advocaten waren gerustgesteld.

De hogere lagen van Google kwamen gek genoeg nooit aankloppen bij YouTube voor tekst en uitleg. Het bleek namelijk dat het team achter Google Docs het voorbeeld van YouTube had gevolgd, ervan uitgaande dat zij de nodige toestemming al hadden bemachtigd. Zo ging de bal rollen en volgden nog meer Google-divisies. Achteraf konden de bazen van Google eigenlijk de zet alleen maar goedkeuren, zeker omdat het IE6-marktaandeel na het invoeren van de banner gekelderd was van 25 procent naar onder de 10 procent.

Het daadwerkelijke staken van IE6-support vond begin 2010 plaats. Ongetwijfeld voelde Google zich op dat moment gesterkt door de resultaten van de clandestiene marketingcampagne van een aantal gefrustreerde YouTube-programmeurs.

Tweakers staakte de ondersteuning voor Internet Explorer 6 al enkele maanden voor de campagne van YouTube. Tweakers-oprichter Femme Taken's toon is in de .plan daarover zonder twijfel ook 'joviaal' te noemen.