Lenovo brengt Star Wars-headset met lightsaber-controller voor 300 euro uit

Lenovo heeft zijn Star Wars: Jedi Challenges-bundel onthuld, die het samen met Disney heeft ontwikkeld. De bundel bestaat uit de Mirage AR-headset, waar een smartphone ingestoken moet worden, in combinatie met een lightsaber-controller.

Naast de headset en controller is een volgbaken aanwezig, om de locatie van de gebruiker te tracken. Standaard kan de gebruiker met de augmentedrealityheadset en controller lightsabergevechten houden en zo bijvoorbeeld een duel met Kylo Ren of Darth Vader aangaan.

Daarnaast is met Star Wars: Challenges Holochess te spelen, de schaakversie met monsters die voor het eerst in Star Wars: A New Hope te zien was, toen Chewbacca en R2-D2 het speelden. Daarnaast is een strategisch spel te spelen, waarbij de speler een leger aanvoert om Empire-troepen te weerstaan.

De headset is compatibel met de iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy S7, Google Pixel XL, Google Pixel en Moto Z. Lenovo belooft dat meer smartphones ondersteuning krijgen. De bundel is voor 300 euro te bestellen. Lenovo stelt dat meer games in de toekomst beschikbaar gesteld 'kunnen' worden, zonder toezeggingen te doen.