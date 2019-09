Dynabook Tecra X50

Eind 2015 stopte Toshiba met het leveren van consumentenlaptops in Europa. Reden daarvoor was een omvangrijke reorganisatie die volgde op een boekhoudschandaal. Toshiba verdween echter niet, want het bedrijf bleef nog wel de zakelijke modellen leveren, onder andere in de Portégé-, Tecra- en Satellite Pro-series, en die kon je als consument ook gewoon aanschaffen. Intussen is Toshiba echter helemaal klaar met laptops en heeft het bedrijf de hele pc-divisie aan Sharp overgedaan. Voor die nieuwe laptops heeft Sharp niet de naam van concurrent Toshiba aangehouden, maar gekozen voor een naam waarbij trouwe Toshiba-gebruikers nog wel warme gevoelens krijgen: Dynabook.

Dynabook is de naam van een laptopserie die niet in Europa, maar wel in de Verenigde Staten en Japan werd geleverd. Het zijn over het algemeen high-end ultrabooks, waarvan we er voor het laatst een tegenkwamen op een Aziatische beurs in 2014. Behalve de naamwisseling van Toshiba naar Dynabook is er vooralsnog weinig veranderd, want de bestaande modellen zijn gebleven, maar er staat nu een ander logo op. Op de IFA introduceerde Sharp een nieuwe Dynabook, de Tecra X50-F, en die konden we kort proberen.

Dynabooks serie X-laptops bestaat uit 12"-, 13"- en 14"-laptops en met de komst van de X50 komt daar een 15"-model bij. De X20 en X30 zijn onderdeel van de Portégé-serie, die bestaat uit convertibles, terwijl de X40 en de nieuwe X50 uit de Tecra-serie komen, waaronder de klassieke laptopformfactor valt. Alle X-modellen laten zich kenmerken door een laag gewicht en een lange accuduur. De Tecra X50 weegt dan ook 'slechts' 1,36 kilogram en haalt volgens Dynabook een accuduur van zeventien uur.

Als je de X50 beetpakt, merk je inderdaad dat de Tecra voor een 15"-laptop niet zwaar aanvoelt. In eerste instantie voelt de behuizing aan als plastic, maar dat is het niet. Dynabook heeft de behuizing van magnesium gemaakt en door een 'honingraatconstructie' toe te passen moet deze bijzonder sterk zijn. Onze eerste indruk is dat dit wel klopt; de laptop voelt stevig aan en veert niet al te gemakkelijk mee als je erop drukt. Het lage gewicht, dat Dynabook zelf als belangrijkste onderscheidende factor van de laptop noemt, moeten we wel nuanceren, want hoewel 1,36 kilogram niet zwaar is voor een 15"-laptop, bracht Acer in 2018 al de Swift 5 SF515 uit, die minder dan een kilogram weegt en dezelfde schermdiagonaal heeft. Dynabook lijkt dus niet voorop te lopen met het ontwerpen van lichte laptops.

Als we naar het uiterlijk van deze Dynabook X50 kijken, zien we ook dat Sharp sinds de overname nog geen eigen draai aan de laptops heeft gegeven. Sterker nog, de Tecra X50 heeft behoorlijk veel weg van de Tecra X40 die we in 2017 hebben gereviewd. Ook die had een donkergrijze behuizing, zilvergrijze kapjes bij de scharnieren en een behuizing van, inderdaad, magnesium.

Dat de nieuwe Tecra weinig nieuws ter tafel lijkt te brengen betekent overigens niet dat het een slechte laptop is. Zoals gezegd is het gewicht redelijk laag voor een 15"-laptop. Daarnaast waren we behoorlijk onder de indruk van het toetsenbord. Dat bedient zich zoals vrijwel alle laptoptoetsenborden gewoon van rubber dome-switches, maar heeft geen slappe aanslag zoals we op veel andere dunne laptops tegenkomen. Daardoor tikt het prettig.

De Precision Touchpad, onder het toetsenbord, is net als bij de meeste Lenovo ThinkPad-laptops ook te gebruiken met een trackpoint, die midden in het toetsenbord zit. De trackpoint kun je in combinatie met de muisknoppen boven de touchpad gebruiken, maar de touchpad zelf heeft ook een muistoets die eronder is verborgen. In het oppervlak van de touchpad heeft Dynabook de vingerafdrukscanner gemonteerd. Dat is een van de vele authenticatiemethoden op de laptop, want het systeem is ook voorzien van een 3d-camera voor gezichtsherkenning en er zit een smartcardslot aan de rechterkant. Verder zijn er hdmi- Thunderbolt en gewone usb-a-aansluitingen aanwezig voor het aansluiten van externe beeldschermen of docks. De kaartlezer ondersteunt helaas alleen micro-sd-kaartjes en geen fullsize-sd-kaarten.

Tot zover is onze indruk van de Tecra X50 niet verkeerd. De behuizing lijkt weliswaar op die van een laptop uit 2017, maar voelt stevig aan, het toetsenbord tikt prettig en er zijn genoeg aansluitingen aanwezig. We wilden vervolgens even checken of Toshiba voor een Ice Lake- of Comet Lake-processor had gekozen en toen volgde de echte teleurstelling; de X50 draait namelijk nog op een Whiskey Lake-processor, in het geval van de laptop op de stand een Core i5-8265U. Intel introduceerde die cpu vlak voor de IFA van 2018. Volgens een Dynabook-medewerker op de stand heeft de fabrikant juist die processor toegepast omdat bedrijven het waarderen om beproefde hardware in hun laptops te hebben. Wat ons betreft zou een Core i5-8365U dan een logischere keuze zijn, want die cpu is, in tegenstelling tot de i5-8265U, onderdeel van Intels Stable Image Platform Program, waarbij Intel de beschikbaarheid van een bepaald platform voor een bepaalde periode garandeert.

Voorlopige conclusie

Het was voor het eerst dat we op de IFA bij Dynabook langsgingen, maar je zou de stand zo kunnen verwarren met een stand van Toshiba, want de laptops die we er tegenkwamen, zijn op dit moment nog Toshiba's met een ander logo. Dat is op zich geen slecht uitgangspunt voor Sharp, de nieuwe eigenaar, want de zakelijke Toshiba's zijn niet slecht. Het was echter leuk geweest als Sharp een eigen draai aan de laptops had gegeven. Dat hebben ze bij de X50 niet gedaan, want dat is een duidelijke voortzetting van het bekende Toshiba-ontwerp. Dat ontwerp heeft sterke punten, zoals het relatief lage gewicht, een goed toetsenbord en een volgens Toshiba lange accuduur van zeventien uur.

Het grootste nadeel is, wat ons betreft, de verouderde processor, die wat snelheid betreft achterloopt bij de nieuwe Ice en Comet Lake-cpu's. De laptop is gericht op zakelijke gebruikers en daarmee weet hij zich nog enigszins te onderscheiden, bijvoorbeeld door standaard Windows 10 Pro te installeren en doordat het systeem van een smartcardlezer is voorzien. Wat gewicht en snelheid betreft wordt de laptop nu al door de concurrenten voorbijgestreefd en dat maakt hem een weinig interessante keuze. Ben je toch geïnteresseerd geraakt, dan is de goedkoopste Dynabook Tecra X50 vanaf oktober voor twaalfhonderd euro te koop.