'Geveilde' Intel Core i9 9990XE verschijnt online voor 3000 euro

De Duitse winkel CaseKing is de verkoop van de Core i9 9990XE gestart voor 3000 euro. Intel zelf levert deze processor met veertien cores en een kloksnelheid van 4GHz alleen via veilingen aan bouwers van high-end systemen.

De Core i9 9990XE staat zonder enig voorbehoud in het assortiment van CaseKing. Een klant kan er bijvoorbeeld 99 stuks van in zijn winkelmandje stoppen. De Duitse winkel is de eerste die de processor levert. Intel introduceerde de chip ergens begin dit jaar zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven en AnandTech berichtte destijds dat Intel elk kwartaal een gesloten onlineveiling zou houden voor system integrators. Bij de eerste veiling zouden slechts drie systeembouwers meedoen, waaronder CaseKing, naar nu blijkt.

Die winkel staat naar eigen zeggen bekend om de levering van 'extravagante hardware'. De verwachting was dat de Core i9 9990XE terecht zou komen in extreme high-end kant-en-klaarsystemen, maar de processor blijkt nu toch los geleverd te worden. De processor heeft veertien cores en een kloksnelheid van 4GHz, met een Turbo van maximaal 5GHz. Intel heeft de processors speciaal geselecteerd op het kunnen behalen van deze kloksnelheden.

Intel Basin Falls Skylake-X Refresh Model Cores Tdp Kloksn. L3

(MB) L3 per

core Ddr4 pci-e Prijs i9-9990XE 14 / 28 255 W 4,0 / 5,0 19,25 1,375 2666 44 €3000* i9-9980XE 18 / 36 165 W 3,0 / 4,5 24,75 1,375 2666 44 € 1.999,-

*Retailprijs bij CaseKings