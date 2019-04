'Markt voor blu-rays en dvd's is binnen vijf jaar gehalveerd'

Volgens het jaarlijkse Theatrical Home Entertainment Market Environment-rapport van de Motion Picture Association of America is de omzet op de wereldwijde blu-ray- en dvd-markt in een tijdsbestek van vijf jaar ongeveer gehalveerd.

In het rapport wordt beschreven dat de omzet van deze videodiscs in 2014 nog op 25,2 miljard dollar uitkwam, terwijl dat in 2018 is gedaald naar 13,1 miljard dollar. Van die 13,1 miljard dollar is 5,8 miljard dollar afkomstig van de VS en de overige 7,3 miljard dollar is van de rest van de wereld. Voor beide cijfers is dit een afname van ongeveer 15 procent ten opzichte van 2017.

De wereldwijde markt voor fysieke discs krimpt nog altijd aanzienlijk en dat zal waarschijnlijk niet snel veranderen, mede omdat het nieuwste formaat, de uhd-blu-ray, niet bepaald een groot marktaandeel heeft. Volgens Forbes zijn de relatief verouderde dvd's nog altijd goed voor bijna 58 procent van de markt, terwijl uhd-blu-rays op 5,3 procent blijven steken.

Het aantal fabrikanten dat nog uhd-blu-rayspelers maakt is ook aan het afnemen. Eerder maakte Oppo al bekend deze apparaten niet langer te publiceren en daar kwam niet zo lang geleden ook Samsung bij. Het zijn nu met name nog Sony en Panasonic die de spelers maken. De Xbox One heeft nog altijd een uhd-blu-rayspeler en de PlayStation 4 een blu-rayspeler, maar ook daar lijkt de markt steeds meer op te schuiven naar digitale content, getuige onder meer de Xbox One-versie zonder schijflade die er waarschijnlijk binnenkort aan gaat komen.

Als de markt breder wordt bekeken was er vorig jaar sprake van een groei van de uitgaven van 16 procent als het gaat om home entertainment. Dat is toe te schrijven aan de uitgaven van consumenten aan digitale videostreamingdiensten, zoals Netflix. Die onderdelen groeien nog altijd als kool: Vorig jaar was er wereldwijd, de VS uitgezonderd, sprake van een groei van 34 procent ten opzichte van het jaar ervoor.