MSI introduceert compacte Cubi 5-computers met Comet Lake-cpu's

MSI heeft zijn compacte Cubi-computers geüpgraded met Intel Core-cpu's van de tiende generatie. De Cubi 5 10M-pc's hebben een formaat 124 bij 124 millimeter, en zijn 53,7 millimeter hoog. De computer kan achterop een monitor of televisie gemonteerd worden via een vesa-mount.

De Cubi 5 10M wordt geleverd met maximaal een 'Intel Core i7 U-processor', maar het exacte model wordt niet genoemd. De Intel Core i7-10710U, momenteel de hoogst gepositioneerde mobiele processor van Intel, heeft 6 cores en 12 threads. Mogelijk bevat de compacte computer dus een hexacore-cpu, maar dit wordt niet expliciet vermeld. De mini-pc maakt gebruik van de geïntegreerde Intel-gpu. De computers ondersteunen maximaal 64GB aan ddr4-2666-geheugen verdeeld over twee sodimm-slots. De Cubi 5 10M biedt daarnaast ruimte voor een m2-ssd en een 2,5"-schijf.

MSI vermeldt dat de mini-pc's standaard vesa-mounts ondersteunen, waardoor de computers achterop veel monitors en televisies gemonteerd kunnen worden. Ook verkoopt MSI een optionele externe aan/uit-knop, wat het aanzetten van een gemonteerde Cubi-pc makkelijker moet maken.

De Cubi 5 10M heeft vier usb 3.2 gen 1-poorten, waarvan een poort een usb-c-aansluiting heeft. Hierbij moet vermeld worden dat usb 3.2 gen 1 eigenlijk gewoon het oude usb 3.0-standaard is onder een nieuwe naam. De computer bevat een enkele ethernetaansluiting, een hdmi 1.4-poort en een displayport 1.2-aansluiting. Ook heeft het apparaat twee 3,5mm-jacks: een voor speakers of een koptelefoon, en de ander voor een microfoon. De computer kan worden uitgerust met een 802.11ac- of 802.11ax-radio voor wifi-ondersteuning. Het is nog niet bekend wanneer de compacte computers uitkomen in de Benelux. De prijzen zijn ook nog onbekend.