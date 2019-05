Jaguar Land Rover test stuur dat via warmte rijaanwijzingen en andere info geeft

Autofabrikant Jaguar Land Rover doet onderzoek naar een stuurwiel dat door snel opwarmen en afkoelen navigatieaanwijzigen en andere info aan de bestuurder kan doorgeven. Het 'sensorische' stuur moet ervoor zorgen dat de automobilist zijn blik op de weg kan houden.

Het stuurwiel dat Jaguar Land Rover in samenwerking met de Universiteit van Glasgow ontwikkelde, is verbonden met het navigatiesysteem. Het geeft via warmte aan wanneer de bestuurder naar links of rechts moet afslaan en van rijstrook moet veranderen, maar kan ook waarschuwen voor kruispunten en wegen met een beperkt zicht. De nieuwe technologie leidt volgens Jaguar Land Rover tot minder verstrooidheid bij automobilisten, omdat die hun blik minder vaak van het verkeer moeten afwenden.

De thermische hints werken aan beide kanten van het stuur en worden bereikt door één kant snel op te warmen of af te koelen tot een verschil van zes graden Celsius. De bestuurder kan het bereik van de temperatuurwijziging zelf aanpassen voor meer comfort. Jaguar Land Rover paste de technologie tijdens het onderzoek ook toe op de schakelhendels, om in toekomstige auto’s aan te geven wanneer de overgang van bestuurderscontrole naar autonoom rijden voltooid is.

Volgens de autoconstructeur kunnen instructies op basis van temperatuurverschillen ook worden gebruikt voor niet-dringende meldingen, waarvoor trillingen vaak te storend zijn. Te denken valt aan een laag brandstofpeil of naderende bezienswaardigheden. Thermische hints zouden ook audiofeedback kunnen vervangen, zo stelt Jaguar Land Rover, omdat gesproken boodschappen vaak als storend worden ervaren tijdens gesprekken of het beluisteren van muziek.

Het door Jaguar Land Rover gefinancierde onderzoek is gekoppeld aan een PhD-studie van een studente aan de afdeling Glasgow Interactive Systems Research Section, of GIST, van de Universiteit van Glasgow. Of en wanneer het sensorische stuurwiel daadwerkelijk in productie wordt genomen, is niet bekend.