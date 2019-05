Developer maakt Sand Kingdom-map van Super Mario Odyssey in Super Mario 64

Mod-maker Kaze Emanuar heeft het zandkoninkrijk van Super Mario Odyssey nagemaakt in Super Mario 64. Hij heeft niet alleen het speelveld nagebootst, maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid toegevoegd om met Cappy te gooien.

Kaze Emanuar, onder meer bekend van Super Mario 64 Online en zijn eerdere recreatie van het 'Cascade Kingdom'-level in Super Mario 64, heeft nu ook het zandlevel nagebouwd. Naast het recreëren van de gebouwen heeft hij Mario ook voorzien van de mogelijkheid om Cappy te gooien en via hoogspanningskabels te reizen. Verder is de sfinx aanwezig die de speler van raadsels voorziet.

Het nabootsen van deze levels uit Super Mario Odyssey is onderdeel van het project Mario Odyssey 64, waarbij meerdere levels uit Odyssey speelbaar moeten worden in Super Mario 64. Het is de bedoeling dat spelers uiteindelijk 240 tot 300 manen kunnen verzamelen in de verschillende speelvelden. Het is onbekend wanneer Mario Odyssey 64 precies gereed zal zijn.

Ontwikkelaar Kaze Emanuar staat bekend om zijn aanpassingen van Super Mario 64. Zo heeft hij Super Mario Bros al eens nagemaakt en ontwikkelde hij Super Mario 64 Online, Super Mario 64 Maker en een uitbreiding van de originele game: Super Mario 64: Last Impact. Begin vorig jaar kwam hij met First Person Mario 64, waarbij spelers door de ogen van Mario kijken.