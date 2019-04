Infrabel publiceert open data over Belgische spoorinfrastructuur

De Belgische infrastructuurbeheerder van de spoorwegen Infrabel publiceert zestig verschillende datasets als open data op zijn site. Onder andere gegevens over geografische ligging van het spoor en stiptheid van treinen zijn vrij te gebruiken.

Volgens Infrabel is geen enkele andere Europese infrastructuurbeheerder zo transparant en gaat het om een eerste stap. Op basis van feedback gaat de organisatie de komende maanden meer datasets vrijgegeven. De gegevens die nu beschikbaar zijn betreffen onder andere de geografische ligging van de sporen en de overwegen, het dagelijkse verbruik van de energietractie op het spoornet, de evolutie van het aantal treinkilometers, de stiptheid per maand en gedetailleerde metingen van bijvoorbeeld aankomst en vertrek in stations van alle reizigerstreinen. Wat stiptheid betreft zit er een dag vertraging in de publicatie.

De datasets zijn in zes thema's onderverdeeld, waaronder Financiën, Infrastructuur, Traffic Beheer en Veiligheid. Infrabel benadrukt dat persoonsgegevens, kritieke veiligheidsgegevens en commerciële data niet op de site beschikbaar komen. Partijen kunnen de gegevens onder andere gebruiken voor eigen visuele weergaven of om deze via een api te integreren. De organisatie heeft reizigersverenigingen, treingebruikers, studenten en bedrijven benaderd om samen te werken bij het gebruik van de open data, mede met als doel om feedback te krijgen over het beleid.