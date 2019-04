Google voegt vpn-ondersteuning aan Linux-containers op Chrome OS toe

Chrome OS-gebruikers kunnen binnenkort de verbinding van Linux-applicaties op Googles besturingssysteem via vpn laten verlopen. De ondersteuning daarvoor is al aanwezig in het Dev-kanaal van Chrome OS 75.

Google heeft Chrome OS 75.0.3770.10 aan gebruikers in het Dev-kanaal vrijgegeven en daarin is de vpn-ondersteuning voor Linux-containers aanwezig. De vpn-verbinding werkt zowel via de vpn-instellingen van Chrome OS zelf als die via Android, constateert Keith Myers, die het testte met een OpenVPN-applicatie op Android.

Android-apps konden al langer verbinding maken via vpn op Chrome OS. De toevoeging voor Linux-apps is onder andere voor ontwikkelaars en zakelijke gebruikers nuttig, die vaak door bedrijfsbeleid veilige verbindingen moeten opzetten. Daarnaast kunnen gebruikers ervan profiteren die in openbare gelegenheden van wifi-netwerken gebruikmaken.

De ondersteuning is voorlopig beperkt tot het dev-channel van Chrome OS. De stabiele release van Chrome OS 75 wordt halverwege juni verwacht.