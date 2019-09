Gnome wordt aangeklaagd wegens patentschendingen in Shotwell-fotosoftware

Rothschild Patent Imaging heeft de Gnome Foundation aangeklaagd wegens patentschendingen. De organisatie stelt dat fotomanager Shotwell inbreuk maakt op één van zijn patenten. Gnome-directeur Neil McGovern noemt de aanklacht 'ongegrond'.

Shotwell is een programma waarmee gebruikers foto's kunnen importeren, bewerken en delen naar diensten als Flickr en YouTube. Het is de standaard fotomanager in veel Gnome-distributies zoals Ubuntu en Fedora. Rothschild Patent Imaging claimt nu dat Gnome met Shotwell inbreuk maakt op een van Rothschilds patenten. Dit patent omschrijft een systeem om digitale foto's van een opnameapparaat, zoals een camera, naar een ontvangstapparaat te sturen, zoals een computer.

In de aanklacht schrijft Rothschild dat het kunnen importeren en delen van de fotobestanden van inbreuk is op het patent. Ook het kunnen organiseren van foto's in bepaalde topics, zoals evenementen, groepsfoto's en individuen, is van inbreuk op het patent, zo claimt Rothschild. Het feit dat deze gefilterde afbeeldingen daarna draadloos kunnen worden geüpload naar sociale media is volgens de aanklacht eveneens een patentinbreuk.

Rothschild vraagt de rechtbank nu Gnome te dwingen te stoppen met deze activiteiten en de opensource-ontwikkelaar te plichten een schadevergoeding te betalen, of Gnome te dwingen om een doorlopend royalty-bedrag te betalen. Gnome schrijft in een reactie niet nader in te kunnen gaan op de rechtszaak, naast dat de aanklacht 'ongegrond' is en dat de stichting zich gaat verdedigen.

Rothschild Patent Imaging is een zogenoemde non-practicing entity-bedrijf. Dat wil zeggen dat het bedrijf patenten opkoopt of aanvraagt, maar niks zelf produceert. Het verdienmodel is door via royaltyafspraken of rechtszaken geld te krijgen van bedrijven die mogelijk inbreuk maken op de patenten.

Twee jaar geleden klaagde Rothschild Connected Devices Innovations het bedrijf Garmin aan. Connected Devices Innovations heeft dezelfde eigenaar als Rothschild Patent Imaging. Nadat de advocaat van Garmin aangaf het patent ongeldig te willen laten verklaren, trok Rothschild de aanklacht in. Garmin klaagde op zijn beurt het bedrijf van Rothschild weer aan vanwege de gemaakte kosten. In die aanklacht schreef Garmin dat het bedrijf patenten gebruikt waarvan het weet dat ze ongeldig zijn, puur om geld te verdienen. Het bedrijf zou daarbij relatief weinig geld vragen van de partij die inbreuk zou maken, mogelijk in de hoop dat ze toch overstag gaan.