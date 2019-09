Britse enquête: piraterij verdubbelt als streamingvideomarkt verder fragmenteert

Volgens een Britse enquête onder 1500 bezoekers van een internetprijsvergelijkingssite, zou het aantal mensen dat illegaal video's downloadt of streamt verdubbelen wanneer er extra videostreamingdiensten op de markt zouden komen. Ruim een derde zou dan aan piraterij doen.

Van de 1500 deelnemers aan de Broadband Genie-enquête zegt 14 procent wel eens een tv-serie of film te bekijken via een illegale streamingdienst of downloaddienst, 4 procent zegt dat zelfs vaak te doen. Op de vraag 'mocht de streamingmarkt verder fragmenteren, zou je dan overwegen om de beelden illegaal te bekijken in plaats van ervoor te betalen?', reageert 37 procent van de respondenten met ja. Broadband Genie concludeert daaruit dat piraterij zou verdubbelen wanneer er meer streamingdiensten op de markt komen.

Die 37 procent van de 1500 bezoekers geven overigens wel om hun privacy; 60 procent zou dan namelijk overwegen om voor een vpn te betalen. Ruim een op de vijf respondenten gaf aan niet te weten wat dat is, de rest zou niet willen betalen voor een vpn.

Het grootste probleem met meerdere streamingdiensten is volgens de respondenten de prijs; 48 procent van de bezoekers gaf aan dat de kosten om alle verschillende diensten te bekijken het grootste struikelblok zou zijn. Ruim een kwart geeft echter aan dat niet de prijs, maar het moeten gebruiken van meerdere apps het grootste probleem zou zijn. Ook het niet weten waar specifieke tv-series of films te bekijken zijn blijkt een probleem te zijn; 18 procent gaf dat als hoofdpunt aan. Slechts twee procent van de bezoekers zegt dat een inconsistente beeldkwaliteit tussen de verschillende diensten hun grootste probleem zou zijn.

Wel moet bij de enquête worden opgemerkt dat het streaminglandschap in het Verenigd Koninkrijk anders is dan in Nederland. Waar Nederland bijvoorbeeld aanbieders als Videoland en sinds kort ook Disney+ heeft, lijkt de Britse markt vooralsnog minder gefragmenteerd te zijn. Van de respondenten zegt 65 procent een Netflix-abonnement te hebben, 50 procent heeft er een van Amazon Prime en 25 procent heeft Now tv, een onderdeel van Sky. Voor de rest heeft alleen Sky Go/Store met 17 procent een marktaandeel van boven de tien procent, aldus de enquête.