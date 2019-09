Sony geeft specificaties vrij van mft-sensor die 8k-video's op 30fps kan opnemen

Sony heeft een document vrijgegeven met de specificaties van een mft-sensor die 8k-video's kan opnemen met 30 beelden per seconde. De sensor neemt deze opnames met een aspectratio van 17:9 op. Die hebben een resolutie van 47 megapixel.

De IMX492LQJ neemt video's op met een resolutie van maximaal 8192x5556 pixels met 24fps wanneer deze alle pixels op de sensor gebruikt. Wanneer gebruikers de resolutie verlagen naar 8192x4320 pixels met een aspectratio van 17:9, wordt de maximale framerate verhoogd naar 31,3fps. Dit is exact tweemaal de resolutie van de Panasonic GH5s, die een maximale resolutie van 4096x2160 pixel met een aspect ratio van 17:9 heeft.

Opvallend is dat de nieuwe sensor een beeldverhouding van 3:2 lijkt te hebben wanneer alle pixels gebruikt worden. Micro four thirds-sensoren hebben doorgaans een beeldverhouding van 4:3. De nieuwe sensor van Sony lijkt dus iets breder te zijn dan een standaard mft-sensor. De nieuwe sensor heeft een beelddiagonaal van 23,1 millimeter terwijl een standaard mft-sensor een beelddiagonaal van 21,6mm heeft.

In het document van Sony staat dat de nieuwe sensor gebruikt moet worden in industriële- en surveillancecamera's. Dit wil overigens niet zeggen dat een variant op deze sensor niet in een consumentencamera zal verschijnen. Of en wanneer dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk.