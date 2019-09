België start eind dit jaar testfase voor vingerafdrukken in id-kaart

Bepaalde Belgische gemeenten zullen vanaf eind dit jaar identiteitskaarten met vingerafdrukken verlenen. Dat heeft de ministerraad vrijdagmiddag besloten. Er was in België protest tegen het opslaan van de vingerafdrukken, maar de regering voert het nu met een testfase toch door.

Minister van Binnenlandse Zaken & Veiligheid Pieter De Crem noemt het volgens HLN een belangrijke stap in de strijd tegen identiteitsfraude door criminelen en terroristen. Hij garandeert wel dat 'alle nodige maatregelen' worden getroffen om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de burger.

De testfase begint eind dit jaar in Lokeren, Sint-Genesius-Rode, Waasmunster, Aalst, Wichelen, Lievegem, Oostende, Merelbeke, Berlare, Geraardsbergen, Denderleeuw, Wetteren, Sint-Lievens-Houtem, Leuven, Aat, Charleroi, Frameries, Saint-Ghislain, Colfontaine, Leuze, Komen-Waasten, Sint-Lambrechts-Woluwe, Eupen, Doornik en Brussel.

In België is al langer protest tegen de verplichte vingerafdruk op de id-kaart. Zo stapte eerder dit jaar een groep Belgen naar het Grondwettelijk Hof om de wet terug te draaien. Daarvoor was een crowdfundingcampagne opgestart die twintigduizend euro ophaalde. Ook een onderzoeksgroep van de KU Leuven gaf een negatief advies en noemde de vingerafdrukken onnodig en onveilig. De privacywaakhond had eveneens kritiek.

De Belgische regering garandeert nu dat het onderzoek van de KU Leuven 'ter harte' is genomen en bestudeerd. De regering stelt dat 'alle maatregelen werden genomen voor de bescherming van de privacy'. De vingerafdrukgegevens worden niet langer dan drie maanden bewaard in een centrale databank die wordt beheerd door dezelfde dienst die ook het rijksregister en de verkiezingsdata bijhoudt. Deze instantie zou volgens de Belgische overheid 'expert' zijn in het beheren van beveiligde data en servers.

Ook op Europees niveau speelt de vingerafdrukkenkwestie; in april stemde het Europees Parlement in met de verplichting van vingerafdrukken op id-kaarten. Na goedkeuring van de Europese Raad worden die regels na twee jaar van kracht. Huidige identiteitskaarten blijven gewoon geldig, maar na die datum moeten in alle Europese landen inwoners hun vingerafdruk geven voor een identiteitskaart.