Meer details Comet Lake-U-cpu's met zes cores voor laptops verschijnen online

Er zijn meer verwijzingen naar Intels komende Comet Lake U-processors voor laptops verschenen. Het topmodel in de serie krijgt zes cores, twee meer dan wat huidige U-processors hebben. Onder andere Lenovo verwijst naar de Core i7-10710U.

Twitter-gebruiker momomo_us plaatste een lijst met namen en details van de Comet Lake U-processors. Ook toont hij screenshots van een Lenovo-pagina waar een IdeaPad C340-laptop wordt vermeld met een van de nieuwe processors. Op de Franse Asus-site stond ook een model met een nieuwe processor, maar die pagina is offline gehaald. Clevo noemt ook al modellen met Comet Lake-U, zonder de specifieke namen van de cpu's te vermelden.

Intel plaatst de Comet Lake-U-processors in zijn tiende processorgeneratie en het topmodel is de Core i7-10710U met zes cores. Hoewel de tdp niet wordt vermeld, is het vrijwel zeker dat het weer om een 15W-processor gaat, net als alle U-processors. Of de chip HyperThreading heeft, is ook nog niet zeker, maar dat lijkt eveneens aannemelijk. Het gaat om processors die op 14nm worden gemaakt.

Naast de hexacore komen er ook quadcores en dualcores met Core i5- en i3-aanduiding. In de lijst staat een tweede Core i7, waarvan het aantal cores onbekend is. Omdat deze een hogere kloksnelheid en minder cache heeft dan de hexacore, lijkt het om een quadcore te gaan. Bij de huidige Whiskey Lake-U-processors zijn zowel de i5's als de i7's quadcores en zit het verschil in kloksnelheid en cache.

Het is voor het eerst dat Intel met een hexacore komt in zijn U-serie. De H-serie met een tdp van 45W heeft al hexacores en octacores. Volgens een roadmap die Tweakers eerder heeft gepubliceerd, krijgt de Comet Lake-H-generatie ook processors met tien cores. Daarover zijn nog geen concrete details bekend; die processors worden eind dit jaar verwacht.

De Comet Lake-U-processors met maximaal zes cores staan op de roadmap voor een introductie in het derde kwartaal van dit jaar. In april verschenen er al Core-processors met 10.000-aanduidingen in benchmarkdatabases.

De komende Comet Lake U-processors zijn de opvolgers van de Whiskey Lake U-cpu's, die eind augustus vorig jaar werden aangekondigd. Die Whiskey Lake-generatie was een relatief kleine upgrade ten opzichte van Kaby Lake-R, dat een jaar eerder uitkwam. Het maximale aantal cores bleef vier, alleen de kloksnelheden gingen omhoog. Kaby Lake-R bracht voor het eerst quadcores naar de zuinige U-processors. Daarvoor hadden de 15W-cpu's van Intel maximaal twee cores.

Intel brengt zijn Comet Lake-U-processor uit naast de Ice Lake-processors, waarvan Intel eerder deze maand de details bekendmaakte. Dat zijn de eerste 10nm-processors van Intel, die vermoedelijk maar beperkt beschikbaar zijn. Intel zei bij de bekendmaking van de details over Ice Lake al later deze maand meer processors van de tiende generatie aan te kondigen. Daarmee doelde Intel waarschijnlijk op Comet Lake-U.