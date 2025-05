Intel Core i9-14901KE met 8 cores overtreft i9-12900K met 16 cores in Geekbench

Volgens een Geekbench-resultaat is de Intel Core i9-14901KE sneller dan de Core i9-12900K. Opmerkelijk, aangezien de 14901KE aanzienlijk minder cores heeft. Deze E-productlijn is eind vorige maand gespot op de website van Intel en is gericht op het embedded-segment.

De i9-14901KE behaalt een singlecorescore van 3018 punten, terwijl de multicorescore 16308 bedraagt. Volgens de database van Geekbench is dat respectievelijk 14,8 en 5,2 procent sneller dan de i9-12900K, die 2627 en 15501 punten scoort. Deze Alder Lake-cpu combineert 8 P-cores en 8 E-cores met 24 threads. Dat is de helft meer threads dan de 14901KE.

De i9-14901KE komt ook in de buurt van de i9-14900K op het gebied van singlethreaded prestaties. De Raptor Lake-chip is namelijk slechts 2,2 procent sneller. Wanneer alle threads aan het werk worden gezet vergroot de 14900K zijn voorsprong tot 27,9 procent. Laatstgenoemde biedt wel 24 cores, waarvan 8 P-cores en 16 E-cores, en 32 threads.

Eind juli heeft VideoCardz negen nieuwe processors met een E-achtervoegsel ontdekt op de website van Intel. Inmiddels zijn de productpagina’s alweer offline gehaald. Ze zijn allemaal gebaseerd op Raptor Lake en hebben enkel P-cores aan boord. De i9-14901KE viel op als enige K-chip met een tdp van 125W. Bij de overige modellen werd een tdp van 65W of 45W genoemd.