Lenovo ontwikkelt laptop met verticaal vouwbaar scherm

Lenovo presenteert volgende maand tijdens techbeurs MWC een laptop met een vouwbaar oledscherm dat in hoogte verdubbelt wanneer het wordt uitgeklapt. Het scherm kan ook naar achteren worden gevouwen om content met iemand aan de andere kant van de laptop te delen.

De zogenoemde ThinkBook Flip AI PC beschikt over een groot scherm met twee scharnieren, in plaats van twee aparte displays zoals bijvoorbeeld de Lenovo Yoga Book 9i of de Asus Zenbook Duo hebben. Dat zegt de bekende leaker Evan Blass op zijn afgeschermde X-account. De laptop heeft een geïntegreerd toetsenbord, wat hem verder onderscheidt van de hierboven genoemde apparaten.

Verdere specificaties zoals processor, accuduur en prijs zijn nog niet bekend. Gezien het gebruik van een vouwbaar oledpaneel ligt een hoog prijskaartje in de lijn der verwachting. Het is nog onduidelijk of het gaat om een conceptapparaat of een product dat dit jaar op de markt komt.

Conceptafbeeldingen van de ThinkBook Flip AI PCConceptafbeeldingen van de ThinkBook Flip AI PCConceptafbeeldingen van de ThinkBook Flip AI PC

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 18-02-2025 12:06 53

18-02-2025 • 12:06

53

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Reacties (53)

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SuperDre 18 februari 2025 14:45
Zag laatst bij een amerikaanse nightshow , volgensmij Linus sebastiaan, een laptop tonen waarbij het scherm verticaal 'uitrolde' van een normaal laptopschermgrootte naar dubbel zo hoog.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 18 februari 2025 14:48]

iketot 18 februari 2025 12:14
Tricky dat een scherm "zichtbaar" blijft in opgevouwen stand.

Dat vraagt om krasjes..
EXCalibur_EeK @iketot18 februari 2025 12:26
Dan kon ie beter naar binnen toe vouwen, alleen ben je dan verplicht om em altijd open te klappen.
Ook fijn als je aan de vergadertafel zit en je wilt degene voor je niet zien :)
Lagonas @EXCalibur_EeK18 februari 2025 12:40
Of wellicht beide kanten op? In "dicht" stand scherm naar binnen, in gebruik scherm helemaal open of naar buiten
iketot @EXCalibur_EeK18 februari 2025 12:59
Exact, al wordt het scharnier die het scherm aan de laptop vast maakt dan ook behoorlijk dik
Blokker_1999 @iketot18 februari 2025 12:29
Misschien dat het ook de andere kant kan uitvouwen? Dan kan je hem over het onderste deel van de laptop vouwen om zo het scherm te beschermen.
iketot @Blokker_199918 februari 2025 12:59
Als je op de tweede foto kijkt, dan lijkt het scharnier dat niet toe te staan, maar wie weet dat het in de final version wel komt inderdaad.
Xfade @Blokker_199918 februari 2025 16:30
Ik heb zo'n idee dat dit te veel spanning op het scherm zal geven en dat er een heel ander soort scharnier ontwikkelt moet worden als je beide kanten op wilt.

De Huawei Mate XT heeft 2 verschillende scharnieren, dan zou je een soort mengelmoes moeten maken waar je scherm ook nog zou moeten kunnen glijden in de behuizing.
gaskabouter 18 februari 2025 12:10
Hoe wordt dat niet topzwaar? Of zit er een stoeptegel in de voet?
MrRobotic @gaskabouter18 februari 2025 12:17
Sommige nieuwe Dell Pro laptops hebben magnesium deksels. Als je dat combineert met een aluminium unibody valt dat best mee denk ik.
jemson @gaskabouter18 februari 2025 12:51
Misschien krijgt hij wel een heel lange accu duur 😁
CapnCrinkle @jemson18 februari 2025 18:13
De accu's blijven "kunstmatig klein" i.v.m. de limitaties voor batterijformaat bij vluchten.

Ongelooflijk maar waar, is dat de hoofdreden dat het moeilijk is een laptop te vinden met meer dan X wh aan batterij.
Muzo @gaskabouter18 februari 2025 12:14
Kan niet zwaarder zijn dan de baksteen die ik destijds elke dag naar school heb zitten sjouwen 😂😂
kimborntobewild @Muzo18 februari 2025 13:23
Helaas moeten veel kinderen nog steeds boeken sjouwen, maar die waren vroeger bijelkaar in mijn jeugd zwaarder dan de zwaarste laptop die ik ooit in mijn handen heb gehad.
uiltje @kimborntobewild18 februari 2025 16:06
Sjouwen? 14km fietsen! En reken maar dat die stinkende leren schouder tas er af viel als je die onder je bagagedragers snelbinders deed. Vooral die slappe binders die ik mee kreeg natuurlijk. En ja, ik zou veel liever een laptopje hebben meegebracht, hoewel ik vermoed dat voor sommige opdrachten je nog steeds een boek moet meebrengen.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 19 februari 2025 13:33]

PCG2020 @uiltje18 februari 2025 21:13
Onder je bagagedrager? Ik neem aan óp je bagagedrager en dan ónder de (inderdaad vaak slappe) snelbinders ;)

In de brugklas had ik een keer een spin, van dat elastiek met van die haken, in plaats van snelbinders. Prompt dat die haken los schoten en vervolgens in mijn wiel vast kwamen te zitten, natuurlijk... ;(
uiltje @PCG202019 februari 2025 13:31
Dat was dan waarschijnlijk je achterwiel. Voor echt spectaculaire resultaten moet je je voorwiel vastzetten bijvoorbeeld door je spatbord op je wiel te laten vallen. Ik kende iemand die dat ding expres los liet zitten en af en toe een koprol deed.
PCG2020 @uiltje19 februari 2025 16:27
In de beste 'Jackass'-traditie! :D
Muzo @kimborntobewild19 februari 2025 01:18
Ik had het eigenlijk over mijn oude laptop. tegenwoording zijn de "Dikste" laptops al vrij dun..
kimborntobewild @Muzo19 februari 2025 10:43
Alsnog: 5 boeken wegen waarschijnlijk meer.
Verwijderd @Muzo18 februari 2025 14:03
Kan niet zwaarder zijn dan de baksteen die ik destijds elke dag naar school heb zitten sjouwen 😂😂
Topzwaar heeft niet zozeer te maken met het totale gewicht dat je meesleept, maar met het gewicht bovenin het scherm. Zodra de laptop opengeklapt is, kan een klein duwtje al genoeg zijn om hem te laten kantelen. Dit fenomeen komt vaker voor bij lichtere laptops, laat staan wanneer je, zoals in de meest rechter foto onder het artikel te zien is, twee schermen verticaal op elkaar plaatst. Er zou toch haast wel een pootje of iets dergelijks uitklapbaar moeten zijn om kantelen te voorkomen?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 18 februari 2025 18:31]

ashwin911 @gaskabouter18 februari 2025 13:00
Zuignappen
kujinshi @ashwin91118 februari 2025 13:10
Buispalen fundering tot in je bureau. Je moet wat.
willieverhoef @gaskabouter18 februari 2025 13:16
een opvouwbaar scherm kan heel dun en ligt zijn. Denk dat dat meer ligt aan de constructie
GameNympho @gaskabouter18 februari 2025 13:18
:+ Zit een abbo bij voor de sportschool
Bux666 18 februari 2025 12:33
ThinkBook Flip AI PC ... kan iemand mij de 'AI' in de naam uitleggen. Oh wacht...buzzwords en marketing! :+
Hobbit13 @Bux66618 februari 2025 12:51
Intel heeft wat eisen als je iets een "Ai" PC wilt noemen (o.a. 16 GB Ram), misschien voldoet ie daaraan.
Of dat deze laptop voldoet aan aan Microsoft's eisen voor Copilot+?
Urthai @Hobbit1318 februari 2025 15:36
Marketing dingetje inderdaad

Zijn de nieuwe Intel CPU's die voldoen aan 40+ tops eis voor Copilot+
Kenhas @Bux66618 februari 2025 12:55
Deze laptop zal beschikken over een NPU, veronderstel ik dan
watercoolertje @Bux66618 februari 2025 13:42
Nou het zit hem eigenlijk ook al in de product-lijn thinkbook of thinkpad, slaat net zo goed nergens op, die dingen denken helemaal niet.
sjans 18 februari 2025 12:12
Mooi dat we zien dat merken hiermee aan het experimenteren zijn, maar ik vraag mij af wat je hier ècht aan hebt om nog maar te zwijgen over het vreemde / lelijke uiterlijk. Ik zie meerwaarde wanneer men een breder scherm kan krijgen ipv een hoger scherm.
cricque @sjans18 februari 2025 12:29
Hangt er van af wat je doet ... Als ik les geef zit ik daar met een laptop. Breder hoeft voor mij niet, maar hoger wel. Programmeren tonen en/of schrijven op een klein scherm is het niet voor mij. Dit zou ik dus meteen kopen
duon1992 @sjans18 februari 2025 13:09
Het kan heel handig zijn, ik heb zelf de zenbook duo en gebruik hem eigenlijk alleen als "normale" laptop als ik op de bank zit, maar voor de rest heb ik de schermen altijd los staan.

Dat kan zijn om het hoofdscherm hoger te krijgen voor een betere werkhouding (zonder dat het toetsenbord ook schuin komt te staan), vaak heb ik dan het onderste scherm uit, want dit helpt voor de accuduur, maar ik verwacht niet dat je bij deze lenovo een deel van het scherm uit kan zetten als hij opengeklapt is.

Voor reports of wat grotere dataverwerkings opdrachten: beide schermen met de raw data op een scherm en Excel op het 2e scherm.

Voor tijdens Dungeons and dragons is het erg handig als DM om meerdere schermen te hebben dus daar wordt hij ook regelmatig voor gebruikt.

Er zijn ook nog andere sporadische dingen waar het handig kan zijn, maar dan ben ik nog wrl even aan het typen.
kimborntobewild @duon199218 februari 2025 13:26
ik verwacht niet dat je bij deze lenovo een deel van het scherm uit kan zetten als hij opengeklapt is.
Ik verwacht van wel.
sjans @duon199218 februari 2025 13:42
Het is een OLED scherm dus een deel van het scherm uitzetten is zeker mogelijk en zal ook besparen op de accuduur.
Draivun @sjans18 februari 2025 13:41
Volgende iteratie; het scherm kunnen kantelen tussen landschap en portret modus :^)
Audi-Arjan 18 februari 2025 12:20
Dit is toch horizontaal vouwbaar?
Christoxz @Audi-Arjan18 februari 2025 12:30
Ja, maar het scherm is 'verticaal'.
Sn0wblind 18 februari 2025 12:54
Maar wat is hier het practische nut van?
Annihilism @Sn0wblind18 februari 2025 13:10
Als je hetzelfde scherm met je klant wil delen op locatie denk ik. Een los beeldscherm met accu zou natuurlijk ook kunnen werken maar ja.
Sn0wblind @Annihilism18 februari 2025 15:21
ZOu zelf nooit alle comfort inruilen voor de misschien een handjevol keren dat je dit doet. Een zwaardere laptop welke ook nog eens veel fragieler is.
vinkjb 18 februari 2025 13:10
Misschien handig voor inschrijfbalies waar je dan gelijk kan meekijken wat diegene achter de balie invoert. Bijv ziekenhuizen en veel ander instellingen cq bedrijven.
cadsite @vinkjb18 februari 2025 13:16
Dat zijn allemaal vaste plekken die je opnoemt.
Dan ben je veel gemakkelijker en flexibeler om met 2 schermen te werken.

Ik zie het nog gebruikt worden door vertegenwoordigers, maar die dan zitten te klooien om iets aan te duiden en dan toch naar hetzelfde scherm kijkt als de klant. :P
Roel1966 @cadsite18 februari 2025 22:10
Mee eens, zeker als je naar de prijzen kijkt van 2 losse schermen en dan naar 1 zo'n laptop. Ook nog met het risico aan een balie dat iemand die laptop jat en je gewone schermen vast kan zetten.
moonlander 18 februari 2025 12:33
Je kan dan toch beter een losse tablet meenemen en die als scherm gebruiken? Dan hoef je hem niet mee te nemen, kan wel.
pbk 18 februari 2025 12:36
Geeft me direct een "Wie is de mol?" gevoel :)

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