Lenovo ontwikkelt laptop met verticaal vouwbaar scherm

Lenovo presenteert volgende maand tijdens techbeurs MWC een laptop met een vouwbaar oledscherm dat in hoogte verdubbelt wanneer het wordt uitgeklapt. Het scherm kan ook naar achteren worden gevouwen om content met iemand aan de andere kant van de laptop te delen.

De zogenoemde ThinkBook Flip AI PC beschikt over een groot scherm met twee scharnieren, in plaats van twee aparte displays zoals bijvoorbeeld de Lenovo Yoga Book 9i of de Asus Zenbook Duo hebben. Dat zegt de bekende leaker Evan Blass op zijn afgeschermde X-account. De laptop heeft een geïntegreerd toetsenbord, wat hem verder onderscheidt van de hierboven genoemde apparaten.

Verdere specificaties zoals processor, accuduur en prijs zijn nog niet bekend. Gezien het gebruik van een vouwbaar oledpaneel ligt een hoog prijskaartje in de lijn der verwachting. Het is nog onduidelijk of het gaat om een conceptapparaat of een product dat dit jaar op de markt komt.